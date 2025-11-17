Поднять командный дух. Как алтайский бизнес планирует праздновать новогодние корпоративы

При организации торжества многие компании придерживаются традиций

17 ноября 2025, 10:15, ИА Амител

Банкетный зал / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

До Нового года остается полтора месяца. А это значит, что пора заняться организацией корпоратива – если он вообще запланирован. Из-за высокой инфляции некоторые работодатели уже сократили статьи расходов, а кто-то считает общий праздник обязательным. Насколько дорого в этом году организовать торжество и не лучше ли от него отказаться, выясняла радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Алтайский бизнес не спешит отказываться от корпоративов в честь Нового года – следует из опроса, проведенного BFM. Больше половины опрошенных собираются организовывать мероприятие, оплачивая его за счет фирмы полностью или частично, предлагая сотрудникам сдать деньги. 14% респондентов ответили, что на праздник нет средств. Столько же предложили коллективу подарки или премии как альтернативу.

Как рассказала Ирина Дудакова, собственница сети фастфуда Diner, в 2025 году концепция торжества компании останется прежней:

«Все то же самое, как каждый год. Мы руководителей только приглашаем на корпоратив. У нас где-то 20−25, наверное, человек. Мы праздновали в ресторане "Барнаул" два года подряд. И это обходилось где-то в 60−80 тысяч рублей. У них банкетное меню. Новогодняя программа туда входила: Дед Мороз, Снегурочка и песни, выступал Кислов».

В фитнес-клубе X-FIT на корпоратив приглашают не только работников, но и посетителей. Торжество для клиентов пройдет в ресторане "Цех", а для сотрудников – в "Ясной поляне".

«Затраты на одного человека составляют приблизительно 8 тысяч рублей с учетом развлекательной программы и банкета. С сотрудников мы берем чисто символическую плату, чтобы повысить ценность непосредственно для каждого человека и чтобы люди обязательно пришли на корпоратив и разделили вместе с нами это замечательное событие», – рассказала управляющая фитнес-клубом Евгения Соколовская.

По мнению Виталия Романова, руководителя агентства высоких откликов HICLICK, именно сейчас корпоратив необходим для укрепления командного духа и удержания сотрудников.

«У нас корпоратив будет, как и раньше, в ресторане "Чайка", с концертной программой. Финансово – посильно, бюджет заложен заранее, оплачиваем полностью за счет компании, отменять не планируем. В год с инфляцией и кадровыми вызовами каждый командный праздник важен для мотивации и удержания. Да, формат меняем: без коттеджа, больше награждений, живого общения. Но если вдруг отменится, то заменим бонусами, сертификатами, подарками или дополнительным выходным днем», – пояснил он.

Придерживаются традиций и в языковой школе "Языкозайка". Ее соосновательница Алиса Соломина считает, что при правильном подходе корпоратив может быть вполне бюджетным. По мнению Соломиной, все зависит от идеи и атмосферы. У "Языкозайки" молодой женский коллектив, для которого застолье не так важно. Ставку здесь делают на активность и вовлеченность.

«Это может быть творческий мастер-класс, какие-то конкурсные программы интересные, совместные игры и, конечно, небольшие памятные подарки. В прошлом году, например, мы решили сделать подарки своими руками, собрали новогодние букеты из еловых веток, игрушек, сладостей. Это было красиво, по-домашнему, но, признаюсь честно, очень трудоемко. В этом году, скорее всего, выберем вариант попроще – что-нибудь купим», – добавила соосновательница языковой школы.

Тренд на уют поддерживают и небольшие коллективы, и крупные компании, отметила Александра Инешина, продюсер ивент продакшн DICÓ. По ее словам, сейчас заказчики стремятся к праздникам, которые имеют смысл. От пафоса, дороговизны все переходят в формат камерных, более душевных мероприятий, несущих в себе ценность.

«Ценность общения, погружения в новые истории, новый опыт, иммерсивность добавляется в текущие праздники. Все уже как будто бы насытились "мишурой" и идут к чему-то более глубокому, более ценному и более концептуальному», – подчеркнула Инешина.

Как заявил Максим Андреев, создатель бренда "Рускультпром" и эксперт в продвижении креативных индустрий, по всей стране цены в этой сфере выросли на 30% в сравнении с прошлым годом. Крупные компании, как и прежде, инвестируют в масштабные события с ведущими, кавер-бэндами и шоу-программами. Также чаще появляются церемонии награждения и объявления о повышениях: моменты, подчеркивающие ценность каждого сотрудника. Что касается среднего бизнеса, то он оптимизирует бюджеты и двигается в сторону более камерных форматов.

«Например, это может быть ужин в ресторане только для ключевых сотрудников или партнеров. Без масштабной развлекательной программы. Или же активный отдых в формате выезда на природу с командными играми. Важный тренд – это запрос на внутреннее и приватное. Многие компании, особенно из чувства такта в связи с общей геополитической обстановкой, предпочитают проводить мероприятия в закрытом формате, и часто звучит прямая просьба к гостям – не выкладывать фото и видео в соцсети. Это тренд на осознанность и конфиденциальность», – сказал он.

Кроме того, изменилась и стилистика празднеств. Абсолютным трендом стал стиль "а-ля рус", отвечающий запросу национальной идентичности. В его цветовой гамме – бордовый, золотой, глубокий зеленый. Эти цвета используют и в дресс-коде. Музыкальные диджей-сеты предпочитают живому исполнению, а песни чаще выбирают русскоязычные, под клубную аранжировку. Ценности и смысл праздника адаптируются под новые реалии.