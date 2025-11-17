Поднять командный дух. Как алтайский бизнес планирует праздновать новогодние корпоративы
При организации торжества многие компании придерживаются традиций
17 ноября 2025, 10:15, ИА Амител
До Нового года остается полтора месяца. А это значит, что пора заняться организацией корпоратива – если он вообще запланирован. Из-за высокой инфляции некоторые работодатели уже сократили статьи расходов, а кто-то считает общий праздник обязательным. Насколько дорого в этом году организовать торжество и не лучше ли от него отказаться, выясняла радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Алтайский бизнес не спешит отказываться от корпоративов в честь Нового года – следует из опроса, проведенного BFM. Больше половины опрошенных собираются организовывать мероприятие, оплачивая его за счет фирмы полностью или частично, предлагая сотрудникам сдать деньги. 14% респондентов ответили, что на праздник нет средств. Столько же предложили коллективу подарки или премии как альтернативу.
Как рассказала Ирина Дудакова, собственница сети фастфуда Diner, в 2025 году концепция торжества компании останется прежней:
«Все то же самое, как каждый год. Мы руководителей только приглашаем на корпоратив. У нас где-то 20−25, наверное, человек. Мы праздновали в ресторане "Барнаул" два года подряд. И это обходилось где-то в 60−80 тысяч рублей. У них банкетное меню. Новогодняя программа туда входила: Дед Мороз, Снегурочка и песни, выступал Кислов».
В фитнес-клубе X-FIT на корпоратив приглашают не только работников, но и посетителей. Торжество для клиентов пройдет в ресторане "Цех", а для сотрудников – в "Ясной поляне".
«Затраты на одного человека составляют приблизительно 8 тысяч рублей с учетом развлекательной программы и банкета. С сотрудников мы берем чисто символическую плату, чтобы повысить ценность непосредственно для каждого человека и чтобы люди обязательно пришли на корпоратив и разделили вместе с нами это замечательное событие», – рассказала управляющая фитнес-клубом Евгения Соколовская.
По мнению Виталия Романова, руководителя агентства высоких откликов HICLICK, именно сейчас корпоратив необходим для укрепления командного духа и удержания сотрудников.
«У нас корпоратив будет, как и раньше, в ресторане "Чайка", с концертной программой. Финансово – посильно, бюджет заложен заранее, оплачиваем полностью за счет компании, отменять не планируем. В год с инфляцией и кадровыми вызовами каждый командный праздник важен для мотивации и удержания. Да, формат меняем: без коттеджа, больше награждений, живого общения. Но если вдруг отменится, то заменим бонусами, сертификатами, подарками или дополнительным выходным днем», – пояснил он.
Придерживаются традиций и в языковой школе "Языкозайка". Ее соосновательница Алиса Соломина считает, что при правильном подходе корпоратив может быть вполне бюджетным. По мнению Соломиной, все зависит от идеи и атмосферы. У "Языкозайки" молодой женский коллектив, для которого застолье не так важно. Ставку здесь делают на активность и вовлеченность.
«Это может быть творческий мастер-класс, какие-то конкурсные программы интересные, совместные игры и, конечно, небольшие памятные подарки. В прошлом году, например, мы решили сделать подарки своими руками, собрали новогодние букеты из еловых веток, игрушек, сладостей. Это было красиво, по-домашнему, но, признаюсь честно, очень трудоемко. В этом году, скорее всего, выберем вариант попроще – что-нибудь купим», – добавила соосновательница языковой школы.
Тренд на уют поддерживают и небольшие коллективы, и крупные компании, отметила Александра Инешина, продюсер ивент продакшн DICÓ. По ее словам, сейчас заказчики стремятся к праздникам, которые имеют смысл. От пафоса, дороговизны все переходят в формат камерных, более душевных мероприятий, несущих в себе ценность.
«Ценность общения, погружения в новые истории, новый опыт, иммерсивность добавляется в текущие праздники. Все уже как будто бы насытились "мишурой" и идут к чему-то более глубокому, более ценному и более концептуальному», – подчеркнула Инешина.
Как заявил Максим Андреев, создатель бренда "Рускультпром" и эксперт в продвижении креативных индустрий, по всей стране цены в этой сфере выросли на 30% в сравнении с прошлым годом. Крупные компании, как и прежде, инвестируют в масштабные события с ведущими, кавер-бэндами и шоу-программами. Также чаще появляются церемонии награждения и объявления о повышениях: моменты, подчеркивающие ценность каждого сотрудника. Что касается среднего бизнеса, то он оптимизирует бюджеты и двигается в сторону более камерных форматов.
«Например, это может быть ужин в ресторане только для ключевых сотрудников или партнеров. Без масштабной развлекательной программы. Или же активный отдых в формате выезда на природу с командными играми. Важный тренд – это запрос на внутреннее и приватное. Многие компании, особенно из чувства такта в связи с общей геополитической обстановкой, предпочитают проводить мероприятия в закрытом формате, и часто звучит прямая просьба к гостям – не выкладывать фото и видео в соцсети. Это тренд на осознанность и конфиденциальность», – сказал он.
Кроме того, изменилась и стилистика празднеств. Абсолютным трендом стал стиль "а-ля рус", отвечающий запросу национальной идентичности. В его цветовой гамме – бордовый, золотой, глубокий зеленый. Эти цвета используют и в дресс-коде. Музыкальные диджей-сеты предпочитают живому исполнению, а песни чаще выбирают русскоязычные, под клубную аранжировку. Ценности и смысл праздника адаптируются под новые реалии.
10:26:28 17-11-2025
Эх. везет, на нашем заводе, вот уже 8 лет, о корпоративе только мечтаем. Завидую, тем у кого руководители "заморачиваются" и финансируют.
11:51:42 17-11-2025
Гость (10:26:28 17-11-2025) Эх. везет, на нашем заводе, вот уже 8 лет, о корпоративе тол... О каком заводе идет речь !?
10:27:03 17-11-2025
В то время когда наши парни в окопах противостоят нацизму и НАТО.
Устраивать коллективные пьянки - кощунство.
Вместо этого можно квадрокоптер купить например.
11:50:14 17-11-2025
Гость (10:27:03 17-11-2025) В то время когда наши парни в окопах противостоят нацизму и ... Вот этим вашим нытьем, делаете только хуже. Я ранее регулярно спонсировал, отправлял на нужды, возил ткани, помогал где попросят, но из за таких как вы, в нашем поселке, которые под каждым постом пишут о гулянках. То отменить детские праздники, 9 А дети тут причем, что война?) то другие мероприятия.
Вот вы этими упреками других людей вызываете лишь отвращение.
Я перестал оказывать помощь, именно из за таких как вы. Вы не помогаете, вы настраиваете народ ПРОТИВ помощи, своими упреками и неблагодарностью. Все у вас вокруг плохие, и должны, а вы ангелы.
Идите требуйте у миллионеров, которые нифига не вкладывают, отцепитесь от людей, вам, домашним домохозяйкам, надо понимать, что люди работают, в том числе на ЗАВОДАХ которые делают продукцию для СВО, и есть понятие и о командном духе, и он не обязательно должен появляться отдавая свою зарплату на СВО, а потом глядя, как это отданное выкидывают ТАМ на свалки.
11:27:04 17-11-2025
Иллюминация и корпаративы - гулянки, как безразличны стали люди, плевать, что чьи то сыновья мужья далеко
16:47:16 17-11-2025
скажу, как человек, работавший на корпоративах много лет: большей мерзости ещё поискать надо.
потому, сменив работу на другую, на корпоративы ни ногой. хотя, коллектив люблю и надеюсь, что это взаимно, но отдыхать нужно отдельно.
08:46:18 18-11-2025
Элен без ребят (16:47:16 17-11-2025) скажу, как человек, работавший на корпоративах много лет: бо... Старая ты стала, вот и корпоративы не в радость! А молодым неформальное общение на пользу, им надо семьи создавать.