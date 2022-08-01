Такой день. Гибель девочек на Бии и резкий рост числа заражений COVID-19 в Алтайском крае

Практически во всех городах России цены на жильё в новостройках выше, чем в старых домах. Ранее Барнаул был в списке городов с более дорогой «вторичкой», однако в 2022 году выпал из этого рейтинга.

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Недвижимость Барнаул «выпал» из списка городов, где вторичное жильё дороже нового

Двое детей утонули в реке Бии в черте Бийска 1 августа. По предварительной информации, три несовершеннолетних девочки прогуливались возле реки. Две из них зашли в воду искупаться и в какой-то момент стали тонуть.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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Происшествия Гуляли у реки: две девочки утонули в Бийске

В Алтайском крае фиксируется резкий рост числа заражений COVID-19. В последние трое суток число заболевших выросло более чем на 70%.

Так, 29 июля выявлен 91 инфицированный, 30 июля — 95, а 31 июля — 98. При этом неделей ранее в регионе регистрировали лишь 58 случаев в сутки.

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Здоровье В Алтайском крае фиксируется резкий прирост заболеваемости коронавирусом

Территорию аэропорта Бийска не начинали готовить к проведению рок-фестиваля «Ветер Сибири», который должен был пройти с 12 по 14 августа 2022 года. Поворот к недействующей воздушной гавани наукограда «больше напоминает сцену из фильмов ужасов».