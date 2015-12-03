Видео казни ''российского шпиона'' опубликовали боевики ИГИЛ

В сети появилось видео казни человека, которого боевики запрещенной в РФ террористической группировки ''Исламское государство'' называют российским шпионом, сообщает РБК

Обвиняемый в шпионаже в пользу России находился в Сирии и в Ираке с прошлого года. Перед казнью он рассказывает о деталях его вербовки российскими спецслужбами. Съемка сделана в провинции Ракка.

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Власти США выступили с заявлением, что не могут подтвердить подлинность этой записи.

"Нам известно об этом видео, но мы пока не можем подтвердить его подлинность. Если оно подлинное — мы, безусловно, осуждаем это", — цитирует официального представителя госдепартамента Марка Тонера РИА "Новости''.

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