Видео казни ''российского шпиона'' опубликовали боевики ИГИЛ
Мужчина перед казнью рассказывает детали его вербовки. Съемка сделана в провинции Ракка. Подлинность видео не подтверждена.
3 декабря 2015, 07:52
В сети появилось видео казни человека, которого боевики запрещенной в РФ террористической группировки ''Исламское государство'' называют российским шпионом, сообщает РБК.
Обвиняемый в шпионаже в пользу России находился в Сирии и в Ираке с прошлого года. Перед казнью он рассказывает о деталях его вербовки российскими спецслужбами. Съемка сделана в провинции Ракка.
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Власти США выступили с заявлением, что не могут подтвердить подлинность этой записи.
"Нам известно об этом видео, но мы пока не можем подтвердить его подлинность. Если оно подлинное — мы, безусловно, осуждаем это", — цитирует официального представителя госдепартамента Марка Тонера РИА "Новости''.
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