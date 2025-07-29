Россиянам рассказали, будут ли их штрафовать за старую рекламу в запрещенных соцсетях

Пока депутаты дают противоречивые ответы, а эксперты рекомендуют готовиться к худшему

29 июля 2025, 07:00, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

Эксперты объяснили, грозят ли россиянам штрафы за рекламные посты в запрещенных социальных сетях. С 1 сентября в России вступит в силу соответствующий закон, но как он будет применяться, вызывает вопросы у пользователей. Особенно они беспокоятся о том, что делать со старой рекламой. Пока депутаты дают противоречивые ответы, а юристы говорят, что стоит готовиться к худшему. Об этом сообщает "Секрет фирмы".

Что говорят законотворцы

Позиция депутатов и регуляторов неоднозначна. Замглавы Роскомнадзора Владимир Логунов заявлял, что рекламу, размещенную на запрещённых в России ресурсах, необходимо удалить до 1 сентября. За ее распространение предусмотрена ответственность:

"Мы считаем факт: реклама есть в интернете? Есть. Она распространяется на запрещённом ресурсе? Соответственно, либо она отмаркирована, признана рекламой, и за это полагается штраф… Либо она не отмаркирована — полагается штраф за немаркировку", - сказал замглавы ведомства.

Логунов добавил, что Роскомнадзор рекомендует рекламодателям ликвидировать такие посты до вступления закона в силу.

Депутат Мособлдумы, эксперт Торгово-промышленной палаты и РСПП Анатолий Никитин рассказал, что рекламой в запрещенных соцсетях могут признать:

прайс-листы;

фото с результатами работы;

ссылки на мессенджеры для заказа услуг и прочее.

Позиция некоторых депутатов более мягкая. Первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что штрафовать могут только за повторное распространение старой рекламы, а не за само ее существование:

"Ключевой момент — совершались ли блогером какие-то действия, направленные на повторное распространение этой рекламы после вступления закона в силу. К ним могут относиться различные отсылки к старому рекламному посту, помещение его в "закреп" или ещё какие-то попытки привлечения внимания", - отметил Горелкин.

Что говорят эксперты

Эксперты еще не знают всех тонкостей правоприменения нового закона, но признают, что готовиться нужно к худшему.

Руководитель продуктового направления "Рейтинга Рунета" Александр Туник подчеркнул, что судя по формулировке закона, запрещено именно распространение рекламы. Но пока посты доступны неопределенному кругу лиц, они распространяются.

"Поэтому, если реклама не будет удалена с запрещённых ресурсов до 1 сентября, это формально будет нарушением. Вероятность, что будут штрафовать за старую рекламу, не нулевая. Но наверняка не будут штрафовать всех подряд, скорее вообще начнут с новых постов", - предупредил Туник.

CEO креативного агентства спецпроектов KidsProject Hybrid Ecosystem Любовь Блохина отметила, что под актуализацией рекламы понимают намеренные действия пользователя.

"Актуализация рекламы, про которую идёт речь, подразумевает именно активность со стороны блогеров. Это может быть репост в другие соцсети, комментарий к этому видео со стороны автора. Неумышленно это сделать не получится", - резюмировала Блохина.

При этом эксперт добавила, что реклама может подняться в рекомендательной системе даже от комментария подписчика. Номинально это не инициатива блогера. Но будут ли правоохранители разбираться, кто именно поднял пост, неясно. По всем признакам это могут счесть за нарушение, даже если блогер не заходил в свой аккаунт в последние месяцы.

Что говорят юристы

Более строгими оказались оценки юристов. Так, глава юридического бюро "Палюлин и партнеры" Антон Палюлин отметил, что запрет на рекламу в запрещенных соцсетях имеет абсолютный характер: старые посты без изменений тоже подпадают под запрет.

"Даже старые посты, оставшиеся без изменений после вступления закона в силу, формально подпадают под запрет, поскольку их доступность может трактоваться как "распространение" в значении ст. 2 ФЗ "О рекламе", - пояснил Палюлин.

Ранее Верховный пленум пояснял, что правонарушение предполагает длительное невыполнение удаления, а не просто пропуск срока. Но отсчет запустится только осенью — паниковать еще рано.

"Обязанность удалить рекламу возникает именно с 1 сентября 2025 года, что исключает длящийся характер нарушения. Таким образом, штраф возможен только при активных действиях по поддержанию доступности рекламы после этой даты (например, закрепление поста, платное продвижение)", - отметил эксперт.

При этом требование закона "О рекламе" об обязательной маркировке создает дополнительные риски. В условиях блокировки платформ выполнить это может быть технически невозможно, что уже образует отдельный состав правонарушения:

"Даже если старый пост не редактировался, отсутствие маркировки после 1 сентября 2025 года может стать самостоятельным основанием для штрафа", - добавил специалист.

Юрист отметил, что позиция, согласно которой санкции возможны только при активности блогера, противоречит самому закону. Но, возможно, ею будут руководствоваться из-за сложностей контроля: чтобы выявить нарушение, правоохранители сами должны зайти в запрещенные соцсети.

Палюлин предупредил: если дело дойдет до суда, то судьи могут опираться на прямое толкование статьи 5 и 18.1 закона "О рекламе". В таком случае штраф назначат за сам факт доступности контента. Он составляет до 500 000 рублей для юридических лиц.

Как точно не получить штраф

Эксперты считают, что единственным надежным способом будет удаление рекламы до 1 сентября 2025 года.

Старые посты, даже без признаков какой-либо активности, могут трактоваться как нарушения. В случае, если рекомендательные алгоритмы поднимут рекламу и ее увидят, избежать штрафа будет сложно.

Возможно, что правоприменение закона окажется значительно мягче его формулировок: будут учитываться сроки давности и конкретные действия. Однако рассчитывать всерьез на это не стоит. Поэтому в условиях неоднозначных и противоречивых трактовок лучше заранее очистить профиль: удалить не только посты, за размещение которых были получены деньги, но и собственную рекламу.