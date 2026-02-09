Россияне рассказали, сколько потратят на подарок к 14 февраля

Мужчины на эти цели намерены выделить на треть больше денег, чем женщины

09 февраля 2026, 16:46, ИА Амител

Мужчина дарит подарок женщине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Согласно проведенным исследованиям, в среднем россиянин планирует потратить около 8 тысяч рублей на подарок к 14 февраля. ТАСС приводит данные, согласно которым бюджет, выделяемый мужчинами на праздничные покупки, превышает женский примерно на треть. Опрос показал, что треть респондентов намерены отметить День святого Валентина, причем чаще всего это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Романтический ужин в качестве подарка от партнера хотели бы получить 29% опрошенных. Еще 19% обрадовались бы короткому отпуску или совместной поездке на выходные. Для 15% респондентов сам подарок не имеет принципиального значения.