НОВОСТИОбщество

Россияне рассказали, сколько потратят на подарок к 14 февраля

Мужчины на эти цели намерены выделить на треть больше денег, чем женщины

09 февраля 2026, 16:46, ИА Амител

Мужчина дарит подарок женщине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Мужчина дарит подарок женщине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Согласно проведенным исследованиям, в среднем россиянин планирует потратить около 8 тысяч рублей на подарок к 14 февраля. ТАСС приводит данные, согласно которым бюджет, выделяемый мужчинами на праздничные покупки, превышает женский примерно на треть. Опрос показал, что треть респондентов намерены отметить День святого Валентина, причем чаще всего это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Романтический ужин в качестве подарка от партнера хотели бы получить 29% опрошенных. Еще 19% обрадовались бы короткому отпуску или совместной поездке на выходные. Для 15% респондентов сам подарок не имеет принципиального значения.

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Мошенники начали выманивать деньги за якобы бесплатную косметику

Под предлогом "тестирования" парфюма и оставления отзыва людей вынуждают платить за якобы бесплатный товар
НОВОСТИОбщество

Статистика деньги
Читайте также в сюжете: День всех влюбленных

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

18:14:44 09-02-2026

Планирую потратить 0 рублей и 0 копеек

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров