Приговор возможному "политеховскому" маньяку Виталию Манишину вынесут 1 октября

29 сентября Манишин выступил с последним словом в суде

01 октября 2025, 11:04, ИА Амител

Виталий Манишин на суде / Фото: amic.ru

Возможному "политеховскому" маньяку Виталию Манишину вынесут приговор 1 октября 2025 года в 16 часов. Об этом сообщили в телеграм-канале объединенной пресс-службе судов.

29 сентября 2025 года Манишин выступил с последним словом. После этого судья удалилась в совещательную комнату для постановления итогового решения по делу. Огласят его в Железнодорожном районном суде Барнаула, так как здание Калманского районного суда все еще находится на реконструкции. При этом приговор будет открыт для СМИ, в отличие от других заседаний по делу, которые проходили в закрытом режиме.

Напомним, что Виталия Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. На допросах он признался, что убил еще десять девушек, а именно Чодураа Ооржак, Светлану Филипченко, Наталью Бердышеву, Юлию Техтиекову, Елену Анисимову, Валентину Михайлюкову, Лилиану Вознюк, Ольгу Шмакову, Анжелу Бурдакову и Ксению Киргизову. Таким образом, Манишин признался и в преступлениях так называемого "политеховского" маньяка. Подробнее о жертвах можно прочитать здесь.

Суд над Манишиным стартовал в мае 2024 года. Его обвинили по двум статьям: ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").

9 июля закончилось судебное следствие, а 20 августа – прения по делу. На них прокурор запросил для Виталия Манишина 25 лет лишения свободы. При этом первые семь лет Манишин может просидеть в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Пожизненное заключение обвиняемому не грозит, так как срок давности преступления уже истек.