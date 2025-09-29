Ждем приговор. Возможный "политеховский" маньяк Манишин выступил с последним словом в суде
Приговор Манишину должны вынести 1 октября 2025 года
Виталий Манишин, которого подозревают в преступлениях так называемого "политеховского" маньяка, выступил с последним словом в суде 29 сентября 2025 года. На следующем заседании 1 октября 2025 года подсудимому вынесут приговор. Об этом сообщили в телеграм-канале объединенной пресс-службе судов.
Судебные прения по делу завершились 20 августа. После этого в соответствии со статьей 293 УПК Манишину предоставили право выступить с последним словом.
«Подсудимый Манишин выступил с последним словом, после чего председательствующий удалился в совещательную комнату для постановления итогового решения по делу, оглашение которого назначено на 16:00 часов 1 октября 2025 года в Железнодорожном районном суде Барнаула и будет проходить в открытом режиме», – написали в объединенной пресс-службе судов.
Что именно сказал Манишин – неизвестно, потому что суд проходил в закрытом режиме и журналистов на него не пускали.
Напомним, что Виталия Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. Однако затем он признался следователям в убийстве еще десяти девушек, а именно Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой, Лилианы Вознюк, Ольги Шмаковой, Анжелы Бурдаковой и Ксении Киргизовой. Среди преступлений были и те, которые приписывали так называемому "политеховскому" маньяку. Подробнее о жертвах можно прочитать здесь.
В мае 2024 года Манишина начали судить в Калманском районном суде по двум статьям: ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").
9 июля закончилось судебное следствие, а 11 августа стартовали прения по делу. На них прокурор запросил для Виталия Манишина 25 лет лишения свободы. По мнению обвинения, первые семь лет обвиняемый должен провести в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Пожизненного наказания Манишин не получит из-за истечения срока давности преступления.
12:44:28 29-09-2025
Может кто то растолкует почему не пожизненное. Первое убийство он совершил до !!! введения моратория на смертную казнь и последняя потерпевшая была несовершеннолетней. Это никак не влияет на приговор ?
13:34:52 29-09-2025
гость (12:44:28 29-09-2025) Может кто то растолкует почему не пожизненное. Первое убийст... А если опять не тот?
13:55:11 29-09-2025
Гость (13:34:52 29-09-2025) А если опять не тот?... ] Это же не смертная казнь (пожизненное)
13:48:08 29-09-2025
гость (12:44:28 29-09-2025) Может кто то растолкует почему не пожизненное. Первое убийст...
Потому что по закону его вообще нужно отпускать, т.к. истекли сроки давности. Хорошо, что вообще нашли способ, пусть "условно-законно", но привлечь и судить.
13:59:25 29-09-2025
Гость (13:48:08 29-09-2025) Потому что по закону его вообще нужно отпускать, т.к. ис... мне ликбез читать не надо ибо я ОБОСНОВАЛ ... первое убийство он совершил до !!! введения моратория и последняя потерпевшая была несовершеннолетней ПРименения сроков давности это прерогатива суда . Неужели тут не над чем подумать в том числе ВС РФ
13:43:36 29-09-2025
истечение срока давности за убийства с особой жестокостью - это нарушение конституции и норм того же уголовного кодекса РФ. Если идти по такоему пути то и карателям военным преступникам будут их преступления с рук сходить. Чем этот отличается от любого карателя который под Курском стариков пенсионеров насиловал и убивал?
13:51:18 29-09-2025
Гость (13:43:36 29-09-2025) истечение срока давности за убийства с особой жестокостью - ...
В том то и дело, что это не нарушение, а пробел в УК
14:02:19 29-09-2025
Гость (13:51:18 29-09-2025) В том то и дело, что это не нарушение, а пробел в УК... для этого есть инструменты гос. регулирования как то законотворческая ветвь власти и ВЕрховный Суд РФ. Почему молчат ? вот вопрос