Приговор Манишину должны вынести 1 октября 2025 года

29 сентября 2025, 11:23, ИА Амител

Виталий Манишин / Фото: amic.ru, Алина Богомолова

Виталий Манишин, которого подозревают в преступлениях так называемого "политеховского" маньяка, выступил с последним словом в суде 29 сентября 2025 года. На следующем заседании 1 октября 2025 года подсудимому вынесут приговор. Об этом сообщили в телеграм-канале объединенной пресс-службе судов.

Судебные прения по делу завершились 20 августа. После этого в соответствии со статьей 293 УПК Манишину предоставили право выступить с последним словом.

«Подсудимый Манишин выступил с последним словом, после чего председательствующий удалился в совещательную комнату для постановления итогового решения по делу, оглашение которого назначено на 16:00 часов 1 октября 2025 года в Железнодорожном районном суде Барнаула и будет проходить в открытом режиме», – написали в объединенной пресс-службе судов.

Что именно сказал Манишин – неизвестно, потому что суд проходил в закрытом режиме и журналистов на него не пускали.

Напомним, что Виталия Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. Однако затем он признался следователям в убийстве еще десяти девушек, а именно Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой, Лилианы Вознюк, Ольги Шмаковой, Анжелы Бурдаковой и Ксении Киргизовой. Среди преступлений были и те, которые приписывали так называемому "политеховскому" маньяку. Подробнее о жертвах можно прочитать здесь.

В мае 2024 года Манишина начали судить в Калманском районном суде по двум статьям: ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").

9 июля закончилось судебное следствие, а 11 августа стартовали прения по делу. На них прокурор запросил для Виталия Манишина 25 лет лишения свободы. По мнению обвинения, первые семь лет обвиняемый должен провести в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Пожизненного наказания Манишин не получит из-за истечения срока давности преступления.