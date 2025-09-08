Такой день. Новая поликлиника в Ребрихе и демонтаж колеса обозрения

О главных событиях региона за 8 сентября

08 сентября 2025, 23:34, ИА Амител

Звездное небо / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле демонтируют колесо обозрения на набережной Оби. Аттракцион убирают в связи с наступлением осени, поскольку его работа была рассчитана только на летние месяцы. Напомним, колесо обозрения открыли 25 июля 2025 года. А 27 июля барнаульцы застряли на нем из-за неисправности. Чтобы устранить поломку, пришлось ждать, когда привезут запасные части. 8 августа его запустили после недельного ремонта. И вот, ровно через месяц, 8 сентября, аттракцион демонтируют.

В Ребрихинском районе 4 сентября официально начала свою работу новая современная поликлиника при местной ЦРБ. Здание, которое возводили несколько лет по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение", торжественно открыл губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В Майминском районе Республики Алтай, около горнолыжного комплекса "Манжерок", планируется строительство современного медицинского курорта. Проект реализует компания "Алтай сити" (учредитель гостиничного комплекса Pinewood) с инвестициями порядка 300 млн рублей. Курорт рассчитан на 40 номеров и будет принимать до 2,5 тыс. гостей ежегодно.