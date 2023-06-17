Такой день. Подъем уровня воды в Оби и масштабный пожар на зерноскладе

Главное за 17 июня

17 июня 2023, 23:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Заринском районе Алтайского края на станции Батунная в ночь на 17 июня произошел пожар на зерноскладе. На месте работали 19 человек личного состава и семь единиц техники.

Во время тушения огнеборцы вынесли со склада пять газовых баллонов. Пройденная огнем площадь составила 1700 квадратных метров. Пострадавших нет.

Вода в реке Оби возле Барнаула продолжает прибывать. В Затоне частично подтопило 21 приусадебный участок, подтопленных жилых домов нет. По данным Западно-Сибирского УГМС, за сутки вода поднялась на 7 см – до 547. Тем самым до критической отметки осталось всего 13 см.

В барнаульском парке "Лесная сказка" прошел конкурс на самую длинную косу среди девочек, девушек и женщин. Ведущие замеряли косы метровой линейкой, выбирали победителей и вручали им призы.

В Барнауле в районе поймы Оби на острове Побочень до 2030 года могут построить не менее 500 тысяч квадратных метров жилья, сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, объем вложений в сегодняшних ценах ориентировочно составит 50 миллиардов рублей. Соглашение о сотрудничестве с инвестором уже заключили.

В Заринске Алтайского края спасатели помогли 67-летней женщине, которая оступилась и упала в трехметровую яму на своем участке. Горожанку достали из западни и оказали медпомощь. Впоследствии ее госпитализировали.