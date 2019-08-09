Горячую воду отключат в Барнауле из-за ремонта газораспределительной станции

Подачу горячего водоснабжения ограничат в Барнауле для части домов Центрального района на время ремонта газораспределительной станции, сообщается на официальном сайте города.

По данным МУП "Энергетик", из-за ремонтно-профилактических работ на газораспределительной станции с 10 часов 12 августа до 10 часов 15 августа будет прекращена подача газа в десять котельных Центрального района.

В связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение в 126 многоквартирных и 58 частных домах, а также в 30 социальных учреждениях и административных зданиях.