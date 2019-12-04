Лунный календарь стрижек в декабре: когда лучше поменять прическу перед Новым годом

Как работает лунный календарь стрижек?

Известно, что Луна воздействует на биосферу Земли: гравитационное поле "притягивает" воду и, соответственно, влияет на мировой океан, создавая приливы и отливы. Некоторые ученые предполагают, что Луна способна влиять и на человека, а именно на его поведение, самочувствие и даже внешность. Доказать влияние Луны на организм человека так и не удалось несмотря на большое количество попыток, но люди продолжают верить в идеи, что вместе с нарастающей Луной в человеке просыпается новая энергия, которая влияет на поведение, самочувствие и даже внешность.

Стричь волосы по лунному календарю – тоже из этой оперы. Вероятно, эта традиции пошла из Тибета, где лунный календарь делили на благоприятные и неблагоприятные дни для стрижек. Согласно старому преданию, все процедуры по изменению структуры и длины волос отражаются на энергетике человека. Поэтому если сделать новую прическу в хороший день, то можно разбогатеть и получить крепкое здоровье, а если в плохой – то навлечь на себя вереницу неудач. По тибетскому учению, волосы связывают человека с его ангелом-хранителем. Оборвать эту связь легко, а вот восстановить очень сложно. Чтобы такого не произошло, люди следовали лунному календарю стрижек.

Современные астрологи уверены, что, к примеру, в новолуние и полнолуние в салоны красоты лучше не ходить: можно остаться без сил и здоровья. А если хочется отрастить длинный хвост, лучше стричься на растущую Луну: так волосы вырастут быстрее, чем после стрижки в период убывающей Луны.