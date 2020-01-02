Кто платит за новогоднюю иллюминацию, украшающую город

Кто платит за новогоднюю иллюминацию, украшающую улицы и дома в Барнауле в праздничные дни? И насколько в это время возрастает потребление электроэнергии? Такой вопрос поступил в редакцию amic.ru перед Новым годом. Ответить согласился директор БГЭС Иван Василиади.
Кто оплачивает новогоднюю иллюминацию на городских площадках и жилых домах?
Иллюминацию на городских площадках оплачивает муниципалитет из бюджета Барнаула. Когда подсветкой украшены жилые дома, то в числе плательщиков могут выступать застройщик здания, управляющая компания или рекламное агентство, которое арендует определенную площадь здания многоквартирного дома.
В любом случае собственники помещений многоквартирного дома за иллюминацию не платят, если только не примут на общем собрании такое решение и не оформят его необходимым образом в виде протокола.
Значительно ли увеличивается потребление электроэнергии из-за иллюминации?
Как правило, зимой существенный рост количества потребления электроэнергии связан исключительно с морозами. Новогоднее освещение к такому скачку не приводит.
А может ли такая подсветка привести к пожару?
Иллюминация не является пожароопасной, если использовать сертифицированную световую продукцию. Ну и, конечно, доверять проведение работ нужно только профессионалам.
Обоснованно ли использовать столько подсветки и как на ней сэкономить?
Оплата иллюминации в многоквартирных домах происходит по тарифам, предусмотренным для населения. Как показывает опыт европейских городов, за границей на этом не экономят. В целом электроэнергию экономить можно, начиная от формирования определенных привычек ее потребления и заканчивая использованием современных технологий. Самый простой способ – установить вместо ламп накаливания светодиодные.
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Налогоплателщики кто еще.