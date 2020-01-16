Четверг, 16 Январь, 12:57

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Кто будет председателем нового правительства?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,43
€ 68,37
Обь
-1см -2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отставка Правительства РФПослание Путина Федеральному Собранию-2020 Крещение-2020
Вопрос дня



Хочешь в прорубь – готовься с лета. Кому нельзя купаться на Крещение и чем это опасно

, ИА "Амител"
Алтайский медик рассказала, для кого крещенский обряд может обернуться бедой
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru


Скоро все православные будут отмечать Крещение Господне. Самые отчаянные (а их становится все больше и больше), конечно же будут окунаться в прорубь. Многие считают, что таким образом можно не только смыть все грехи, но и укрепить здоровье. Что? Засомневались, что такой экстремальный способ положительно влияет на организм? Мы тоже. Поэтому обратились к медицинскому специалисту. Корреспондент amic.ru Саша Соколов поговорил с врачом-терапевтом Краевого центра медицинской профилактики Фаиной Скороход. Она-то нам и рассказала, действительно ли окунание в прорубь полезно для здоровья, кому категорически нельзя купаться на Крещение и почему алкоголем лучше не согреваться.

1
Правда, что окунаться в прорубь полезно?

Если вы окунаетесь только раз в год, на Крещение, то нет. Польза будет только от регулярного закаливания.

"Во-первых, будет повышаться иммунитет. А во-вторых, это отличная тренировка для сердечно-сосудистой системы. За счет того, что сосуды будут поочередно расслабляться и спазмироваться, организм выработает устойчивость к простудным заболеваниям. Но начинать закаляться нужно постепенно: сначала лучше обтираться холодной водой, затем – обливаться, начиная с ног, далее – контрастный душ. И лишь после этого можно приступать к купанию в проруби. Тогда действительно будет польза", – рассказала Фаина Скороход.

Доктор поясняет, что если окунаться лишь один раз в год, эффект будет только психологический: за счет резкого сужения сосудов надпочечники вырабатывают большое количество гормонов. Выделяется дофамин и серотонин, благодаря чему человек получает удовольствие. Но значительной пользы для здоровья при этом нет.

2
А чем купание в проруби может быть опасно?
Если организм не подготовлен, то есть риск отправиться из крещенского городка прямо в больницу после окунания. В первую очередь купание чревато переохлаждением. Кроме того, если человек редко посещает врача, он может просто не знать о каких-то своих хронических заболеваниях. Что ж, в таком случае окунание в прорубь поможет вам о них узнать: резкий перепад температур может спровоцировать их обострение. В первую очередь речь идет о хроническом бронхите, цистите и простатите.
3
Кому нельзя купаться на Крещение?

Прежде всего купаться в проруби категорически запрещено страдающим туберкулезом, гипертонической болезнью, болезнями сердца и сердечно-сосудистой системы, хроническими заболеваниями почек. Им лучше вообще воздержаться от купания: окунание в прорубь может вызвать серьезные осложнения.

Но даже если вы здоровы как бык, но ни разу в проруби не купались, то Крещение – не лучший повод, чтобы впервые это сделать, отметила специалист.

4
Можно ли окунать детей в купель на Крещение?
Лучше всего этого не делать. Если вы хотите закалить ребенка, следует выбрать для этого более щадящий способ.
"Детей лучше не погружать в холодную воду, у них еще не совершенный иммунитет и это может спровоцировать заболевания", – пояснила Скороход.
5
А если согреться с помощью алкоголя?
Нет, нет и еще раз нет. Алкоголь – главный враг зимнего купания. Да, существует мнение, что с его помощью можно согреться. Но на самом деле все наоборот.

"При употреблении алкоголя сосуды расширяются. Субъективно человек начинает чувствовать, что ему тепло. Но это обманчивое ощущение. На самом деле организм начинает еще активнее охлаждаться. А когда человек ныряет в воду, происходит мгновенный спазм. Такой "экстрим" может вызвать остановку сердца. Алкоголь и купание вообще несовместимы", – подчеркнула врач.
6
Как правильно купаться на Крещение, чтобы не заболеть?
Если вы не подготовлены, то лучше вообще не купайтесь, настаивает доктор. О том, купаться на Крещение или нет, лучше подумать заранее: например, летом. Тогда у вас будет время, чтобы (обязательно!) обследоваться у врача на наличие хронических заболеваний и начать постепенно закалять организм.

Но если вы все же решились окунуться в прорубь, то врач рекомендует не стоять в очереди раздетым: раздевайтесь прямо перед погружением. Затем разогрейте тело с помощью физических упражнений и растирания. В проруби лучше находиться не дольше 2-3 минут. А сразу после окунания бегите греться в баню.
Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
12:47
Мост к горе Белухе построили на Алтае за 410 миллионов 0
12:32
"Мы с ним не скучали": главный алтайский налоговик дал оценку Мишустину 4
12:18
Полмиллиарда на подарки и праздничный стол. Траты барнаульцев на Новый год возросли 0
12:00
Путин – красавчик. Как алтайские чиновники и депутаты восприняли послание президента 27
11:42
Теплая остановка появилась в парке в Барнауле 1
11:39
Жители Алтайского края предпочитают длительную ипотеку 5
11:22
В здании суда в Новокузнецке расстреляли двух человек 7
11:00
Улыбочку: барнаульцев приглашают на фотосессию с хаски 0
10:48
Бийский вахтовик хотел стать трейдером, но попался на удочку мошенников 5
10:30
Жители Рубцовска рассказали о сливе нечистот рядом с их домами 0
10:16
Где жить хорошо. Обзор новостроек Барнаула 0
10:06
Шторм близко. Синоптики предупреждают о сильном ухудшении погоды в Алтайском крае 6
09:56
Его не любят курильщики и пенсионеры. Чем запомнился премьер Дмитрий Медведев 7
09:34
Участок под элитную застройку продают в центре Барнаула за 180 млн рублей 3
09:18
Хочешь в прорубь – готовься с лета. Кому нельзя купаться на Крещение и чем это опасно 0
09:01
Делится властью и готовит себе новое место. Эксперт о политической реформе Путина 32
08:50
Несколько районов Барнаула сковали серьезные пробки 3
08:31
Маленькое политическое землетрясение. Можно ли отставку кабмина считать переворотом? 19
08:15
Врач рассказал, как выявить рак кожи на ранней стадии 2
08:03
Желейные конфетки и миллиардное поручительство: как на Алтае поддерживают бизнес 1
07:42
Он вам не премьер: реакция соцсетей на отставку правительства во главе с Медведевым 25
07:23
Родился в рубашке: случаи невероятного везения в ДТП 0
07:15
Кто такой Михаил Мишустин, который может стать председателем правительства РФ 3
06:54
Рамзан Кадыров назначил врио главы Чечни 6
06:41
Отставка правительства. Коротко о самом важном 1
06:29
Хозяин алтайского гаража обнаружил его пропажу спустя несколько месяцев 3
06:11
Могут ли в 2020 году пройти досрочные выборы в Госдуму и референдум по Конституции? 3
05:45
Ветер будет усиливаться. О погоде в Алтайском крае 16 января 0
05:29
Чехол на ЦУМе, "теракт", Санниково и Макаревич: история визитов Медведева в Барнаул 4
23:48
"Это конституционный переворот". Политологи о том, почему Медведев распустил кабмин 3
23:43
Ученые обнаружили неожиданную пользу секса для женского организма 4
23:29
Путин хочет видеть Михаила Мишустина в должности премьера 0
23:13
Правительство, которого больше нет. Кто именно ушел в отставку? 7
23:02
Алтайский биатлонист завоевал серебро в командной эстафете на юношеской Олимпиаде 0
22:17
Все спланировано. Алтайские политики об отставке Медведева и выборах в Госдуму 2
22:05
Курс рубля обвалился после отставки правительства России 4
21:38
Кто станет главой нового правительства РФ? Опрос 2
21:34
Для ушедшего в отставку Медведева введут новую должность 1
21:32
Глава Минспорта Алтая надеется, что краю дадут обещанные Медведевым деньги 2
21:22
Самая красивая женщина в мире показала фото без купальника 4
21:19
Госдума: отставка кабмина не отразится на процессе реализации послания президента 0
21:02
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира 0
20:51
Медведев объявил об отставке правительства РФ 13
20:42
СМИ: подозреваемый в убийстве пропавших алтайских подростков покончил с собой 4
20:16
Главный алтайский единоросс Романенко рассказал о реализации послания Путина в регионе 2
20:05
О детях, бедности и Конституции. Главное из послания Путина Федеральному Собранию 4
19:42
Дочь Заворотнюк отпраздновала день рождения в палате матери 1
19:29
Два грузовика жестко столкнулись на алтайской трассе 0
19:07
Волочкова показала, как водить байк сидя на шпагате 2
18:39
Следователи заинтересовались выгнанной из дома алтайской пенсионеркой 0

© ИА «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.