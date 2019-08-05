Жители поселка Софийск в Верхнебуреинском районе оказались отрезанными от остального мира, из-за того что паводком разрушило сразу пять мостов, соединяющих населенный пункт с райцентром.

Три мостовых сооружения властям уже удалось восстановить. На четвертом сейчас ведутся работы. Пятый же вызывает у специалистов наибольшее беспокойство. Эксперты полагают, что быстро привести его в порядок не удастся.

"В поселении есть все необходимое для повседневной жизни – топливо, медикаменты, запас продуктов на 10 дней, – уточнила пресс-служба регионального правительства. – В любое время мы готовы направить вертолет, который сможет доставить все, что нужно".

В Софийске проживают свыше 400 человек. В поселке функционируют школа, детский сад, амбулатория и артель старателей "Ниман". Работники последней также оказались отрезаны от сообщения с райцентром.