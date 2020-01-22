В Хабаровске человека госпитализировали с подозрением на новый вид коронавируса

Прибывшего из Китая пассажира самолета из аэропорта Хабаровска направили в больницу с подозрением на коронавирус, сообщает РБК.

"У него была высокая температура и признаки острого респираторного заболевания. Больной был госпитализирован в инфекционное отделение 10-й городской больницы", — сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Каравянская порталу "Хабаровский край сегодня".

Ранее СМИ со ссылкой на начальника пресс-службы аэропорта Хабаровска Анастасию Хаустову сообщали, что госпитализирована была пассажирка из Китая.