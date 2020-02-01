Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом. Инфографика

От коронавируса в Китае умерло 213 человек, а число зараженных достигло 11,7 тысячи человек. В России заболели два человека. Они граждане Китая, прибывшие в РФ. Случаев заражения россиян еще не было, но это не значит, что не нужно соблюдать правила безопасности. Как вести себя, чтобы не заболеть, и при каких симптомах стоит бежать за помощью к врачу – смотрите в инфографике amic.ru.
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Комментарии
Пережили птичий грипп, свиной грипп.., переживем и этот вирус!
Летучая мышезмеецома
Как пить дать Трамп чего-то против Китая замутил))))
Отбой. Небыло ничё. Это Китайцы всех обманули и акции скупили. В ватсапе написали.
медицинские маски здорового от заражения не спасут, их на зараженных надевать нужно.