Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом. Инфографика

От коронавируса в Китае умерло 213 человек, а число зараженных достигло 11,7 тысячи человек. В России заболели два человека. Они граждане Китая, прибывшие в РФ. Случаев заражения россиян еще не было, но это не значит, что не нужно соблюдать правила безопасности. Как вести себя, чтобы не заболеть, и при каких симптомах стоит бежать за помощью к врачу – смотрите в инфографике amic.ru.

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