За сутки коронавирусом заразились еще 2 тысячи китайцев

Количество заболевших новым типом коронавируса в Китае продолжает расти. Как сообщает РИА "Новости", за сутки 31 января инфекцией заразились 2102 жителя КНР.

Таким образом, общее число больных коронавирусом превысило 11,7 тысячи человек. Увеличивается и число умерших. На полночь 31 января было известно о 213 смертях из-за этой болезни.

Коронавирус нового типа уже распространился и в других странах. В частности, официально подтверждены единичные случаи заболевания в России, Таиланде, Южной Корее, США и Японии.

В связи с тем, что абсолютное большинство инфицированных либо проживают в городе Ухань, либо контактировали с его жителями, власти КНР приняли решение закрыть город на карантин. Въезд и выезд из него сейчас запрещен. Рынок "Хуанань" не работает с 1 января 2020 года.