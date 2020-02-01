За сутки коронавирусом заразились еще 2 тысячи китайцев

Количество заболевших новым типом коронавируса в Китае продолжает расти. Как сообщает РИА "Новости", за сутки 31 января инфекцией заразились 2102 жителя КНР.
Таким образом, общее число больных коронавирусом превысило 11,7 тысячи человек. Увеличивается и число умерших. На полночь 31 января было известно о 213 смертях из-за этой болезни.
Коронавирус нового типа уже распространился и в других странах. В частности, официально подтверждены единичные случаи заболевания в России, Таиланде, Южной Корее, США и Японии.
В связи с тем, что абсолютное большинство инфицированных либо проживают в городе Ухань, либо контактировали с его жителями, власти КНР приняли решение закрыть город на карантин. Въезд и выезд из него сейчас запрещен. Рынок "Хуанань" не работает с 1 января 2020 года.
Комментарии
вот так с амерами то бодаться,там еще и не такие сюрпризы в надрах тайных лабораторий припасены.
А, нельзя статистику по обычному гриппу...сколько болеют, сколько умерло от осложнений, .....для сравнения и понимания....
О, решил не писать, что от обычного гриппа умирает больше и нечего раздувать и раскачивать?
Прокачивай свой скепсис дальше...
Заинтриговали хочу заразиться))
Ну вот и все....
И вот это с 2017 года:
«Лаборатория в Ухане находится на пороге очищения для работы с самыми опасными в мире патогенами. Этот шаг является частью плана по строительству от пяти до семи лабораторий уровня 4 по биобезопасности (BSL-4) на материковой части Китая к 2025 году и вызвал много волнений, а также некоторые опасения.
Китайские микробиологи празднуют свой вход в элитные кадры, уполномоченные бороться с величайшими биологическими угрозами в мире.
«Это предоставит больше возможностей для китайских исследователей, и наш вклад в патогены уровня BSL-4 принесет пользу миру», - говорит Джордж Гао, директор Ключевой лаборатории патогенной микробиологии и иммунологии Академии наук Китая в Пекине. На Тайване уже есть две лаборатории BSL-4, но Национальная лаборатория биобезопасности, Ухань, станет первой на материковой части Китая.
Январь 2020 . Банальная утечка самых опасных вирусов
"Китайские микробиологи празднуют свой вход в элитные кадры, уполномоченные бороться с величайшими биологическими угрозами в мире. "
С человеческим видом?
Чужой-5. Прорыв. Печалька