Число зараженных коронавирусом приближается к 70 тысячам

По данным на 16 февраля, число зараженных китайским коронавирусом приближается к 70 тысячам человек, сообщает национальная комиссия здравоохранения Китая.
Заражение коронавирусом зафиксировано у 68 500 человек, а число погибших выросло до 1665. Сообщается, что за последние сутки от инфекции погибли 142 человека, при этом 140 из них – в провинции Хубэй. Выздоровели 9419 человек.
Как уже писал amiс.ru, в ВОЗ допускают вероятность того, что новым коронавирусом, который недавно получил официальное наименование COVID-19, могут заболеть две трети населения планеты. Также случай инфицирования коронавирусом был зафиксирован в Африке, а вчера, 15 февраля, СМИ сообщили о первой смерти от него во Франции.
Комментарии
Пока у нас зима и минусовая температура, этот вид вируса нам не страшен. Вот, что будет у нас летом?...
На данный момент смертность от коронавируса составляет 0,4-4% от всех инфицированных, говорят в ВОЗ.
Болеют и мрут только китайцы! Не правда ли, странная тенденция?
Мы все умрем.
Земля мстит за переполнения, или человек постарался...
16.02.2020 10:06
- гость -
Летом вирусы не распространяются. Особенность воздушной среды.
В Китае в день умирают около 16000 человек, рождаются 19000. За все время эпидемии умерло 1600 человек. Вопрос: кто все это придумал, и кому все это выгодно?
11:17 - гость -
Набери в поисковике "В Госдуме назвали зиму причиной отсутствия коронавируса в России"
Очень показателен эксперимент с "Алмазной принцессой".
От одного заболевшего японца заразилось уже 355 человек, или 10% от пассажиров и экипажа. И это еще не конец.
Среди заболевших много иностранцев: молодые украинец (член экипажа), молодая американка и др. Это навскидку из того что в новостях мелькало.
16.02.2020 11:34
- гость -
Зачем мне поисковик, если я без него знаю. Вирусу для распространения нужна влажная прохладная среда, но никак не летняя.
Быстрее всего заболевают и быстрее всего умирают старики.
Спонсор - ПФР?
А вообще вирус - вторая "испанка".
Он все равно разойдется по миру, уже не остановить.
В это не хочется верить, но это так. И мир изменится. Системы ценностей поменяются.
16.02.2020 12:52
- гость -
Вы еще эпидемии ранних веков вспомните. Какая тогда была медицина и какая сейчас.
11:34 - гость - "если я без него знаю"
Вы все знаете об этом вирусе, если говорите, что "Вирусу для распространения нужна влажная прохладная среда, но никак не летняя"?
Откуда такие сведения о свойствах коронавируса и способности его распространяться? Вы его разработчик? Может вы его исследовали?
А вот отчего - от нежелания быть грамотным: "Зачем мне поисковик, если я без него знаю"...откуда тогда знания?
Вот о Вас, как о "специалисте" по коронавирусу известно, а о вирусе, как он поведет себя летом, НИЧЕГО пока не известно...
Гость, если ты с гриппом придёшь, то заразишь 15-20 человек. Коронавирусом 1 больной заражает максимум 5 здоровых. К тому же, летальность при гриппе куда выше - ежегодно в мире от него умирают сотни тысяч человек (а по некоторым данным - несколько миллионов). И что, мир от этого как-то изменился? К сожалению, такова жизнь. Более слабые умирают, более сильные пока живут. Но и они тоже рано или поздно умрут)
13:16- гость -
Кому обращение? Может не гость, а гости? Всем послание?
12:48- гость -
А впереди еще весна и до лета дожить хочется..
16.02.2020 13:15
- гость -
Вот о Вас, как о "специалисте" по коронавирусу известно, а о вирусе, как он поведет себя летом, НИЧЕГО пока не известно...
Почему неизвестно? На экваторе лето. В Африке лето. В Южном полушарии лето.
Много там заболеваний?
13:15- гость - сообщение для 12:48- гость -
16.02.2020 13:16
- гость -
Гость, если ты с гриппом придёшь, то заразишь 15-20 человек. Коронавирусом 1 больной заражает максимум 5 здоровых.
Вы сильно заблуждаетесь. Контагиозность и смертность коронавируса значительно выше привычного гриппа.
16.02.2020 12:59
- гость -
Вы еще эпидемии ранних веков вспомните. Какая тогда была медицина и какая сейчас.
Расскажите, как сейчас медицина лечит коронавирус?
Открою вам секрет - никак. Нет пока лекарства. Больным оказывают поддерживающую терапию, дают кислородные подушки, дают антибиотики от вторичных бактериальных инфекций. Но против самого вируса лекарства НЕТ. Просто ждут, победит иммунитет или не победит.
16.02.2020 13:33
- гость -
Против гриппа и ОРВИ тоже в сущности нет лекарств. Есть только поддерживающая терапия. Коронавирус то из той же оперы, только этот последний немного посильнее.
Просто ждут, победит иммунитет или не победит.
Не иммунитет побеждает, а вирус при передаче от человека к человеку обычно постепенно ослабевает, как бы приспосабливается.
16.02.2020 13:54
- гость -
Не иммунитет побеждает, а вирус при передаче от человека к человеку обычно постепенно ослабевает, как бы приспосабливается.
Вам пора обратиться за нобелевской премии по вирусологии
16.02.2020 13:56
- гость -
Тупые шутки можете оставить для своего круга.
Если бы вирусы не ослабевали, эпидемии бы никогда не заканчивались. Тот же грипп.
Представляете круглогодичный грипп и так каждый год?
16.02.2020 14:00
- гость -
Если бы вирусы не ослабевали, эпидемии бы никогда не заканчивались.
Вторую премию по вирусологии в студию!
14:00, так ты не свети тут своей тупостью )))
16.02.2020 14:02
- гость -
Специалист по премиям, детектед.
Кроме избитых интернет-штампов вам ответить по сути и нечего.
16.02.2020 14:09
Читатель
так ты не свети тут своей тупостью )))
Цитата для особо тупых читателей
"Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) со временем теряет силу и становится менее опасным и заразным, установили ученые Оксфордского университета в Англии по результатам многолетнего наблюдения за пациентами в Ботсване и ЮАР."
Почему зимой происходят эпидемии гриппа и ОРВИ?
1. Зимой меньше солнца, в организме снижаются запасы витамина D, иммунитет ослабевает, мы становимся более уязвимыми для инфекции.
2. Зимой люди чаще кучкуются в закрытых пространствах - в транспорте, в помещениях - легче передается зараза.
3. Холодный воздух зимой сужает кровеносные сосуды в носу, снижается поступление белых кровяных телец, которые уничтожают микробов и вирусы. Последним легче проникнуть в организм.
4. Считается что вирусы лучше распространяются в сухом воздухе чем во влажном. В холодное время абсолютная влажность воздуха много ниже чем в темлое.
5. Замерзание человека резко снижает иммунитет.
С течением времени оптимальные условия для распространения вируса исчезают. Переболевшие выздоравливают, получают иммунитет, остается меньше двуногих ходячих резервуаров вируса. Все это в комплексе сводит эпидемию на нет (почти на нет, единицы продолжают болеть, передавая эстафетную палочку дальше и дальше вплоть до следующего холодного периода.
Это если вкратце.
16.02.2020 14:13
- гость -
Цитата для особо тупых читателей
...установили ученые Оксфордского университета в Англии...
ну только про британских ученых ту не надо
Британские ученые выяснили, что если вех людей планеты расставить вдоль экватора, то большинство из них утонет
16.02.2020 14:16
- гость -
4. Считается что вирусы лучше распространяются в сухом воздухе чем во влажном. В холодное время абсолютная влажность воздуха много ниже чем в теплое.
Вот это главное. Остальное муть голимая. У нас сейчас все довольно хорошо одеваются, чтобы зимой мерзнуть или кучковаться. Витамина Д много в рыбе и в обычных яйцах.
Выше об этом же хотел написал, но ошибся немного второпях и написал наоборот.
В Японии все выходит из-под контроля
Правительство Японии столкнулось с ситуацией, при которой способы заражения коронавирусом на территории страны стало невозможно отслеживать. Об этом заявил министр здравоохранения Японии.
"До этого мы находились в фазе, когда пути заражения были видны. Теперь в ряде ситуаций их стало невозможно отследить. Положение дел изменилось", - сказал он.
В Китае от больных заразилось более 1700 врачей
Судите по поступкам, государство остановило всю работу. Стадионы , все где можно оборудовать заполнено подозреваемыми. По тем мерам что принимают все очень серьезно, а смертность можно рисовать сколько угодно долго. И в СМИ все будет хорошо даже тогда, когда смотреть и читать будет некому! Как приятно жрать лапшу пропагандистов.
16.02.2020 14:52
- гость -
Наказание за то, что они морской лайнер законсервировали с людьми.
16.02.2020 14:56
Гость
Как приятно жрать лапшу пропагандистов.
Китайцы значит пропагандисты. Зато наш гость во всём в курсях.
13:25- гость -" На экваторе лето. В Африке лето. В Южном полушарии лето.
Много там заболеваний?"
На это есть интернет, который вы так не любите ))
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В минздраве Египта подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса, сообщают в пятницу египетские СМИ. Отмечается, что это первый подтвержденный случай заболевания этим вирусом на территории Африки.
12:48- гость - "Вирусу для распространения нужна влажная прохладная среда, но никак не летняя"
Как объясняют ученые, вирусы передаются воздушно-капельным путем. В зимние месяцы люди проводят больше времени вместе внутри помещений, что увеличивает вероятность заражения. Кроме того, капли дольше держатся в воздухе, если он сухой и холодный. Когда воздух влажный и теплый, они падают на землю быстрее, и это препятствует передаче инфекции.
"Впрочем, есть и ученые, которые считают, что делать прогнозы преждевременно, и еще не факт, что активность нового коронавируса зависит от погоды."
16.02.2020 15:20
- гость -
Я уже написал в 14.22, что торопился и ошибся. Но вы, видимо, не чтец, а на дуде игрец.
Один случай заболевания на всю Африку - это конечно очень серьёзно.
Проблема еще в том, что максимально достоверно (но не абсолютно точно) подтвердить диагноз коронавируса могут только генетические ПЦР-анализы. Их количество сильно ограничено, стоят дорого, делаются долго. Поэтому сколько по миру бродит больных - истинно никому не известно.
Возможно, они уже среди нас.
Тем более что многие больные распространяют вирус не зная еще о болезни, с легкими признаками простуды или без них. Когда вы чихнули три раза и глаза заслезились, вы же не садите себя на карантин на 20 дней? Так и больные коронавирусом в начальной стадии, ходят, опыляют вирусами
Возможно, они уже среди нас.
Через горы он сам по себе не переметнется.
16.02.2020 18:20
- гость -
Через горы он сам по себе не переметнется.
Откройте флайтрадар24, посмотрите на самолетики. В любой момент времени их ТЫСЯЧИ в воздухе, в которых СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ.
Каждый день миллион человек перелетает в другие города и страны, тусуются так, что любую заразу равномерно растащат по всему миру.
Вот эти люди и опыляют других.
Вполне возможно, что сегодня вы в магазине в очереди в кассу стояли за человеком, кто вчера прилетел из Таиланда, где его двумя неделями ранее заразил больной таксист. Турист еще не знает что болеет, но уже разносит вирусы дальше.
"Разработанную центром «Вектор» тест-систему для выявления новой инфекции COVID-2019 недавно зарегистрировали. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Речь идёт о тест-системе методом Полимеразной цепной реакции (ПЦР).
При этом региональные организации Роспотребнадзора обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса. Также определён алгоритм лабораторной диагностики. При выявлении вируса на ранней стадии он лучше поддаётся лечению."
У нас тоже к этому относятся очень серьёзно. И плотность населения вряд ли позволит произойти повторению китайского сценария.
16.02.2020 20:46
Botanik
региональные организации Роспотребнадзора обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса.
Это все бравада и попытка госорганов хорошо выглядеть при плохой игре. На днях несколько знакомых и партнеров по бизнесу прилетали в РФ из Индии, Таиланда, Гонконга. Сегодня один прилетел из Таиланда - НИКОГО НИКТО НЕ ПРОВЕРЯЛ в аэропортах и на таможенном контроле.
Наши органы и всякие санэпиднадзоры - полные импотенты. Только и умеют языком чесать.
16.02.2020 21:07
- гость -
Смотря кто чешет языком. В РФ новых случаев заболеваний после вылечивания двух китайцев пока не зафиксировано. В отличие например от Германии, Великобритании и Франции.
И еще. Время ПЦР-анализа занимает в идеальном случае, 4-5 часов.
И анализ этот недешевый.
Проверять поток пассажиров и держать изолированно на карантине хотя бы эти 5 часов нет возможности. И никто не пытается. Привезут заразу, к бабке не ходи. И, скорее всего, уже привезли. Надо лишь месяц-два-три, чтобы она разошлась.
16.02.2020 21:32
Botanik
В РФ новых случаев заболеваний после вылечивания двух китайцев пока не зафиксировано.
Я ж вам говорю, никого не проверяют по прилету. А если не проверяют, но и не зарегистрировано ничего.
16.02.2020 21:34
- гость -
Вы уже больны. Скоро диарея начнется....
16.02.2020 21:34
- гость -
Есть еще IK-тест, о котором пассажиры могут не знать.
К слову, "Вести" сейчас передали, что в Китае ведущими вирусологами уже испытывается вакцина на мышах, которая ориентировочно в апреле выйдет на клинические испытания.
Вопреки всепропальщеским заявлениям ВОЗ про 2 года исследований нового вируса.