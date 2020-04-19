Песков рассказал, когда ждут пика заболеваемости коронавирусом в РФ

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам телеканала "Россия 1", когда заболеваемость коронавирусом в России выйдет на пик.
По словам пресс-секретаря президента РФ, есть надежда, что это может произойти уже на следующей неделе.
"На следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим. Ну, где-то, наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме", – пояснил Песков.
Примечательно, что далеко не все эксперты разделяют оптимизм Пескова. Так, почетный академик НИЦЭМ имени Гамалеи, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев считает, что до пика заболеваемости коронавирусом в России остается еще около двух месяцев. Из его слов следует, что с высокой долей вероятности количество заболевших продолжит ежедневно расти вплоть до июня или даже июля.
Комментарии
За три недели рост выявленных с 500 до 6000. Но пик на следующей неделе. Потом лоная вершина, и новая победа.
Ну коли Пясков сказали, дык этому и быть.Спасибо Батюшкии. Иии иии ииии.,
Отпустило. Видать. На конец таки.....
Можно опять, голову поднять, и поработать на хлебушек заработать маненько.....можно.....руки целуем Государям что разрешение ложите!
Все в России через "авось" авось пронесет..надо потерпеть...
Верю так и будет.
Ведун или вещун?
Плато может быть разным. Если меры были-бы жесткими, граждане обеспечены едой, то и на 1 тысячи плато установилось, а так и не факт что на следующей недели страна выйдет на плато, да и не 7-8 тысяч в сутки будет, а гораздо больше. Регионы только разогреваются для старта.