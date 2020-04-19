Песков рассказал, когда ждут пика заболеваемости коронавирусом в РФ

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам телеканала "Россия 1", когда заболеваемость коронавирусом в России выйдет на пик.

По словам пресс-секретаря президента РФ, есть надежда, что это может произойти уже на следующей неделе.

"На следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим. Ну, где-то, наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме", – пояснил Песков.

Примечательно, что далеко не все эксперты разделяют оптимизм Пескова. Так, почетный академик НИЦЭМ имени Гамалеи, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев считает, что до пика заболеваемости коронавирусом в России остается еще около двух месяцев. Из его слов следует, что с высокой долей вероятности количество заболевших продолжит ежедневно расти вплоть до июня или даже июля.