Названа доля россиян, потерявших работу из-за пандемии COVID-19

Из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, без работы остался примерно каждый восьмой россиян. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на материалы исследования "Ромир" и Gallup International.

Согласно исследованию, на данный момент потеряли работу около 12% жителей страны, еще треть перешла на сокращенный рабочий день, а еще треть временно перестала работать. При этом почти 40% опрошенных заявили о потере серьезной части дохода, а никаких изменений не ощутил примерно каждый третий.

Чаще всего проблемы с работой испытывает люди до 30 лет. А почти половина россиян от 30 до 49 лет заявили о потере доходов.

Ранее amic.ru сообщил, что по данным Минтруда, на 15 апреля в стране было зарегистрировано 735 тысяч безработных. При этом, по информации зампреда Федерации независимых профсоюзов Александра Шершукова, реальное число безработных значительно больше – почти 4 млн граждан страны.

В Алтайском крае ситуация также ухудшается. По данным главы управления по труду и занятости Надежды Капуры, с конца марта по середину апреля более 2500 человек обратились с заявлениями о признании себя безработными.