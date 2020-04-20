Названа доля россиян, потерявших работу из-за пандемии COVID-19

Из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, без работы остался примерно каждый восьмой россиян. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на материалы исследования "Ромир" и Gallup International.
Согласно исследованию, на данный момент потеряли работу около 12% жителей страны, еще треть перешла на сокращенный рабочий день, а еще треть временно перестала работать. При этом почти 40% опрошенных заявили о потере серьезной части дохода, а никаких изменений не ощутил примерно каждый третий.
Чаще всего проблемы с работой испытывает люди до 30 лет. А почти половина россиян от 30 до 49 лет заявили о потере доходов.
Ранее amic.ru сообщил, что по данным Минтруда, на 15 апреля в стране было зарегистрировано 735 тысяч безработных. При этом, по информации зампреда Федерации независимых профсоюзов Александра Шершукова, реальное число безработных значительно больше – почти 4 млн граждан страны.
В Алтайском крае ситуация также ухудшается. По данным главы управления по труду и занятости Надежды Капуры, с конца марта по середину апреля более 2500 человек обратились с заявлениями о признании себя безработными.
Комментарии
Всё пройдёт - пройдёт и это. Печенегов с половцами победили , а это не менее важно.
Главное картошку посадить...
Кто эти люди? Кто потерял работу? У меня все занокомые и родственники продолжают работать
Бери в аренду поля и сажайте картошку и другие культуры. Учитесь общаться с людьми другими что бы решать любые задачи.
Радуйтесь что не началась война, а эту мелочь мы все переживем.
21.04.2020 09:23
- гость -
Это те люди, что работали в черную. Скрывались от налогов. Радовались.. А теперь считают что их кормить должны. В учебнике биологии она в разделе Паразиты