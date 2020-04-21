Алтайский край в 11 раз опередил Республику Алтай по вернувшимся туристам

Алтайский край оказался в середине рейтинга регионов Сибири по количеству туристов, вернувшихся из-за границы с 24 марта по 6 апреля. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Тройку лидеров составили Иркутская область, Красноярский край и Новосибирская область. Они приняли назад 7542, 5909 и 5594 местных жителя соответственно.

Значительно от них отстали Омская область (2939 человек), Алтайский край (2088) и Томская область (1706).

Меньше всего вернулось из зарубежных стран жителей сибирских республик: Хакасии (706), Алтая (185) и Тувы (91).

В общей сложности в Сибирский федеральный округ за этот период вернулись свыше 30 тысяч человек из 68 стран.

Стоит отметить, что самым популярным местом для отдыха стал Таиланд. Из него за две недели в Сибирь вернулись почти 16 тысяч человек.

Больше тысячи человек вернулись из Вьетнама (4,7 тысячи), ОАЭ и Казахстана (чуть больше тысячи).

Предпочтения жителей Алтайского края сложились следующим образом: Таиланд – 1001 (47,94%), Вьетнам – 386 (18,49%), Монголия – 91 (4,36%), ОАЭ – 49 (2,35%), Германия – 47 (2,25%).