Эксперт рассказала, как сдержать распространение коронавируса в России

Доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, как сдержать распространение COVID-19 в России. Ее слова передает РИА "Новости".
Эксперт подчеркнула, что эпидемиологическая обстановка в стране будет зависеть от того, как региональным властям удастся сдержать распространение инфекции на местах. Она подчеркнула важность контроля ситуации в аграрных и добывающих регионах, а также в тех, в которых развит военно-промышленный комплекс.
"Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% – Москва и область, и 30% – регионы, то наш рейтинг не поднимется. Если "запылают" субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля", – отметила Лебединская.
По словам эксперта, в целом по стране на тысячу человек приходится 0,29 зараженного. Для сравнения: в Испании этот показатель равен 4,23, в Италии – 2,96, в США – 2,31, а во Франции – 2,3. "Но у нас особая ситуация – около 70% заболевших находятся в Москве и Московской области, и тогда этот показатель взлетает в семь раз, до 1,46", – заявила она.
Комментарии
Почему в Кемеровской области самый низкий показатель по заболевшим? Да потому что губернатор распорядился всех прибывающих в область помещать в обсерватор. А у нас товарищ с вахты приехал и нате вам- привез. Другой въехал в край на вахту и получите, распишитесь- сразу 37 заболевших на руднике. Может тоже надо всех прибывающих в край, неважно откуда, помещать в обсерватор.
Эксперт? А какое отношение она имеет к практической вирусологии? У нас таких экспертов на амике как собак нерезанных...
Большая ошибка долгие открытые границы регионов. Если максимально возможно изолироваться краю, локализовать очаги, выявит и пролечить инфицированных, можно вести обычный образ жизни.
Поддерживаю предыдущего докладчика.
Уважаемые журналисты!
Есть понимание, что Вы - также работаете дистанционно, и Вам необходимо "освежать" сайт.
Просим просто хотя бы редактору, например, проверять информацию.
Не желательно, чтобы через неделю были новости типа "Старший дворник квартала, где находится больница, сообщил о своем мнении о коронавирусе и необходимости в опохмелке")))
На самом деле, Вы - также во многом на переднем фронте для нас.
С уважением, Гость
конечно предпредыдущего докладчика)))
Просто пока проходил тест на адекватность))) , появился новый комментарий)))
Мэр Севастополя рассказывал, что всех приезжающих помещают в обсервацию на 14 дней (за счет самих прибывших,цену не назвал, но предупредил, что санаторий советского типа,выходить невозможно, окна запечатаны, открывать нельзя, еду подают люди в защитной одежде). Если прошли, тогда запускают. Но большинство разворачиваются назад
Нефиг было самолетами с Москвы развозить эту заразу, регионы пострадали в основнрм из за Масквы
поддерживаю тех, кто говорит о карантине для въезжающих откуда бы ни было, всех в обсервацию - только так можно справиться
Да, Москва-то справится. А вот если в регионах начнется быстрый рост инфицированных - это будет катастрофой. Лечить будет некому и нечем.
22.04.2020 14:26
- гость -
Эксперт? А какое отношение она имеет к практической вирусологии? У нас таких экспертов на амике как собак нерезанных...
---------------- Вы на редкость самокритичны. Конечно, ваше право относить себя к собакам нерезанным.
Но все сведения о заболевших передаются для обработки специалистам статистики, которые используют различные научные методики прогнозов. Вирусологи непосредственно могут делать предположения на основе своего личного опыта как и все другие люди. Как, например, домохозяйки.
22.04.2020 16:03
- гость -
Да, Москва-то справится. А вот если в регионах начнется быстрый рост инфицированных - это будет катастрофой. Лечить будет некому и нечем.
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Москва не пашет и не сеет!
Поэтому полное закрытие Москвы дало бы возможность всей стране свободно работать, производить всё необходимое для жизни страны.
16:05- гость -@ Вы на редкость самокритичны. Конечно, ваше право относить себя к собакам нерезанным.@
Ну, уж никак меня нельзя отнести к "экспертам", так захожу, почитываю, удивляясь, причмокиваю. Если и комментирую, то чаще в кавычках чужое мнение.
Обиделись что-ли, часто тут комментируете? Так возьмите себе ник и все станет на место, ваш уровень всем будет понятен.
Да, кстати: @Как собак нерезаных@ - сравнительное выражение, потребляемое в том смысле, что кого-то чрезмерно много...
Если Украина нападет севастопольский мэр защитничков на фронт тоже через обсерватор за свой счет будет отправлять? Радуются, что каждый князёк у себя что хочет, то и делает.
22.04.2020 16:23
- гость -
16:05- гость -@ Вы на редкость самокритичны. Конечно, ваше право относить себя к собакам нерезанным.@
Ну, уж никак меня нельзя отнести к "экспертам", так захожу, почитываю, удивляясь, причмокиваю. Если и комментирую, то чаще в кавычках чужое мнение.
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Как раз вы претендуете на звание эксперта. Оцениваете мнение доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольги Лебединской как недостоверное.
Я же объясняю вам, что прогнозы делают специалисты - статистики на основе специальных математических методик.
22.04.2020 16:23
Так возьмите себе ник и все станет на место, ваш уровень всем будет понятен.
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Даже не предлагаю 16:23 взять ник. Ваш уровень "собак нерезанных" не вызывает сомнений.
Что такое "ник"? Пишите ИОФ, адрес, телефон.
17:24 - гость - Как раз вы претендуете на звание эксперта. Оцениваете мнение доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольги Лебединской как недостоверное.
Ну не надо приписывать мне того, что я не говорил, где это вы усмотрели
"как недостоверное", ума не приложу. А в принципе, что она нового сказала? В мировых статистических обзорах гораздо больше информации, там еще для наглядности графики вам построят в линейной и логарифмической шкале. Есть еще ютуб с говорящими головами, так что таких экспертов предостаточно.
Можно посмотреть также последнюю информацию на сайте Минздрава.
Много нового лично для себя узнал вот из этого
@С таким мы не сталкивались": известный пульмонолог - о том, что происходит.@
Здесь журналист Максим Шевченко, который перенёс двустороннюю пневмонию, перед выпиской сумел взять интервью у А.В. Аверьянова - доктора медицинских наук, профессора, ученого-пульмонолога с мировым именем. Он детально рассказал - что такое коронавирусная инфекция, что делать, если вы заболели и как справиться с этим опасным заболеванием. Так что, для меня кафедра экономической статистики ничего нового не добавила,так - информационный шум. А вот "недостоверное в моих комментах" - это в вашем воображении...
17:24 - гость -
Я не эксперт, вот интересные цифры подбросил: @ Доля новых пациентов с коронавирусом без клинических проявления составляет 45,5 процентов. Об этом сообщает оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.Так, из 5642 новых случаев коронавируса (21 апреля) в России почти половина — бессимптомные.@
22.04.2020 16:13
- гость -
Москва не пашет и не сеет!
Поэтому полное закрытие Москвы дало бы возможность всей стране свободно работать, производить всё необходимое для жизни страны.
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А я не знаю, что мешало и мешает это сделать. Ухань закрыли полностью на въезд и выезд. А Москва сейчас - это Ухань в России.
17:30 @Что такое "ник"? Пишите ИОФ, адрес, телефон.@
ник - сетевое имя - псевдоним, используемый пользователем в Интернете, обычно в местах общения (в блогах, форумах, чатах)
А что, в ваших интернетах есть анонимность? Да вы что?? Поподробнее можно? Вот не знал....