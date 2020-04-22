Пятница, 24 Апрель, 05:27

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,13
€ 81,15
18°

62773 +4774
Обь
438см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Эксперт рассказала, как сдержать распространение коронавируса в России

, ИА "Амител"
Главное – контролировать ситуацию в регионах
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, как сдержать распространение COVID-19 в России. Ее слова передает РИА "Новости".

Эксперт подчеркнула, что эпидемиологическая обстановка в стране будет зависеть от того, как региональным властям удастся сдержать распространение инфекции на местах. Она подчеркнула важность контроля ситуации в аграрных и добывающих регионах, а также в тех, в которых развит военно-промышленный комплекс.

"Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% – Москва и область, и 30% – регионы, то наш рейтинг не поднимется. Если "запылают" субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля", – отметила Лебединская.

По словам эксперта, в целом по стране на тысячу человек приходится 0,29 зараженного. Для сравнения: в Испании этот показатель равен 4,23, в Италии – 2,96, в США – 2,31, а во Франции – 2,3. "Но у нас особая ситуация – около 70% заболевших находятся в Москве и Московской области, и тогда этот показатель взлетает в семь раз, до 1,46", – заявила она.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

22.04.2020 14:22
- гость -

Почему в Кемеровской области самый низкий показатель по заболевшим? Да потому что губернатор распорядился всех прибывающих в область помещать в обсерватор. А у нас товарищ с вахты приехал и нате вам- привез. Другой въехал в край на вахту и получите, распишитесь- сразу 37 заболевших на руднике. Может тоже надо всех прибывающих в край, неважно откуда, помещать в обсерватор.

22.04.2020 14:26
- гость -

Эксперт? А какое отношение она имеет к практической вирусологии? У нас таких экспертов на амике как собак нерезанных...

22.04.2020 14:32
- гость -

Большая ошибка долгие открытые границы регионов. Если максимально возможно изолироваться краю, локализовать очаги, выявит и пролечить инфицированных, можно вести обычный образ жизни.

22.04.2020 14:37
гость

Поддерживаю предыдущего докладчика.
Уважаемые журналисты!
Есть понимание, что Вы - также работаете дистанционно, и Вам необходимо "освежать" сайт.
Просим просто хотя бы редактору, например, проверять информацию.
Не желательно, чтобы через неделю были новости типа "Старший дворник квартала, где находится больница, сообщил о своем мнении о коронавирусе и необходимости в опохмелке")))
На самом деле, Вы - также во многом на переднем фронте для нас.
С уважением, Гость

22.04.2020 14:38
гость

конечно предпредыдущего докладчика)))
Просто пока проходил тест на адекватность))) , появился новый комментарий)))

22.04.2020 14:48
- гость -

Мэр Севастополя рассказывал, что всех приезжающих помещают в обсервацию на 14 дней (за счет самих прибывших,цену не назвал, но предупредил, что санаторий советского типа,выходить невозможно, окна запечатаны, открывать нельзя, еду подают люди в защитной одежде). Если прошли, тогда запускают. Но большинство разворачиваются назад

22.04.2020 14:50
- гость -

Нефиг было самолетами с Москвы развозить эту заразу, регионы пострадали в основнрм из за Масквы

22.04.2020 15:23
гость пенс

поддерживаю тех, кто говорит о карантине для въезжающих откуда бы ни было, всех в обсервацию - только так можно справиться

22.04.2020 16:03
- гость -

Да, Москва-то справится. А вот если в регионах начнется быстрый рост инфицированных - это будет катастрофой. Лечить будет некому и нечем.

22.04.2020 16:05
- гость -

22.04.2020 14:26
- гость -
Эксперт? А какое отношение она имеет к практической вирусологии? У нас таких экспертов на амике как собак нерезанных...
---------------- Вы на редкость самокритичны. Конечно, ваше право относить себя к собакам нерезанным.
Но все сведения о заболевших передаются для обработки специалистам статистики, которые используют различные научные методики прогнозов. Вирусологи непосредственно могут делать предположения на основе своего личного опыта как и все другие люди. Как, например, домохозяйки.

22.04.2020 16:13
- гость -

22.04.2020 16:03
- гость -
Да, Москва-то справится. А вот если в регионах начнется быстрый рост инфицированных - это будет катастрофой. Лечить будет некому и нечем.
--------------------------
Москва не пашет и не сеет!
Поэтому полное закрытие Москвы дало бы возможность всей стране свободно работать, производить всё необходимое для жизни страны.

22.04.2020 16:23
- гость -

16:05- гость -@ Вы на редкость самокритичны. Конечно, ваше право относить себя к собакам нерезанным.@

Ну, уж никак меня нельзя отнести к "экспертам", так захожу, почитываю, удивляясь, причмокиваю. Если и комментирую, то чаще в кавычках чужое мнение.
Обиделись что-ли, часто тут комментируете? Так возьмите себе ник и все станет на место, ваш уровень всем будет понятен.
Да, кстати: @Как собак нерезаных@ - сравнительное выражение, потребляемое в том смысле, что кого-то чрезмерно много...

22.04.2020 16:34
- гость -

Если Украина нападет севастопольский мэр защитничков на фронт тоже через обсерватор за свой счет будет отправлять? Радуются, что каждый князёк у себя что хочет, то и делает.

22.04.2020 17:24
- гость -

22.04.2020 16:23
- гость -
16:05- гость -@ Вы на редкость самокритичны. Конечно, ваше право относить себя к собакам нерезанным.@

Ну, уж никак меня нельзя отнести к "экспертам", так захожу, почитываю, удивляясь, причмокиваю. Если и комментирую, то чаще в кавычках чужое мнение.
-------------------------------------------
Как раз вы претендуете на звание эксперта. Оцениваете мнение доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольги Лебединской как недостоверное.
Я же объясняю вам, что прогнозы делают специалисты - статистики на основе специальных математических методик.

22.04.2020 17:30
для 16:23

22.04.2020 16:23
Так возьмите себе ник и все станет на место, ваш уровень всем будет понятен.
----------------------------
Даже не предлагаю 16:23 взять ник. Ваш уровень "собак нерезанных" не вызывает сомнений.
Что такое "ник"? Пишите ИОФ, адрес, телефон.

22.04.2020 19:30
@@

17:24 - гость - Как раз вы претендуете на звание эксперта. Оцениваете мнение доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольги Лебединской как недостоверное.

Ну не надо приписывать мне того, что я не говорил, где это вы усмотрели
"как недостоверное", ума не приложу. А в принципе, что она нового сказала? В мировых статистических обзорах гораздо больше информации, там еще для наглядности графики вам построят в линейной и логарифмической шкале. Есть еще ютуб с говорящими головами, так что таких экспертов предостаточно.
Можно посмотреть также последнюю информацию на сайте Минздрава.
Много нового лично для себя узнал вот из этого
@С таким мы не сталкивались": известный пульмонолог - о том, что происходит.@
Здесь журналист Максим Шевченко, который перенёс двустороннюю пневмонию, перед выпиской сумел взять интервью у А.В. Аверьянова - доктора медицинских наук, профессора, ученого-пульмонолога с мировым именем. Он детально рассказал - что такое коронавирусная инфекция, что делать, если вы заболели и как справиться с этим опасным заболеванием. Так что, для меня кафедра экономической статистики ничего нового не добавила,так - информационный шум. А вот "недостоверное в моих комментах" - это в вашем воображении...

22.04.2020 19:39
- гость -

17:24 - гость -
Я не эксперт, вот интересные цифры подбросил: @ Доля новых пациентов с коронавирусом без клинических проявления составляет 45,5 процентов. Об этом сообщает оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.Так, из 5642 новых случаев коронавируса (21 апреля) в России почти половина — бессимптомные.@

22.04.2020 19:55
- гость -

22.04.2020 16:13
- гость -

Москва не пашет и не сеет!
Поэтому полное закрытие Москвы дало бы возможность всей стране свободно работать, производить всё необходимое для жизни страны.
-----------
А я не знаю, что мешало и мешает это сделать. Ухань закрыли полностью на въезд и выезд. А Москва сейчас - это Ухань в России.

22.04.2020 19:55
@@

17:30 @Что такое "ник"? Пишите ИОФ, адрес, телефон.@

ник - сетевое имя - псевдоним, используемый пользователем в Интернете, обычно в местах общения (в блогах, форумах, чатах)

А что, в ваших интернетах есть анонимность? Да вы что?? Поподробнее можно? Вот не знал....

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
00:20
В Республике Алтай подтверждены новые случаи заражения коронавирусом 0
23:44
Алтайское село три недели остается без центрального водоснабжения 0
23:10
Пенсионерка из Сибири подожгла траву на даче и чуть не сгорела сама 0
22:44
Житель Рубцовска вынудил подростка спрыгнуть со второго этажа 0
22:10
Ягненок муфлона родился в барнаульском зоопарке. Фото и видео 0
21:38
Еще у более 50 человек в Змеиногорском районе подозревают коронавирус 0
21:13
Маски по 25,5 рубля за штуку продают в магазинах Алтайского края 0
20:41
Предприниматели не могут получить обещанные на зарплаты деньги 0
20:13
В алтайском селе сгорело десять домов 1
19:40
Собака набросилась на ребенка в Бийске и укусила его за щеку 1
19:24
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 25 1
18:53
"Геи одолели меня". Дмитрий Пухляш Красилов рассказал о личной жизни 0
18:44
Системообразующий "Алтайвагон" через полгода может остаться без тысячи сотрудников 2
18:33
Запуск фонтанов в Барнауле могут отложить из-за коронавируса 1
18:06
Лес горит вблизи станции Озерки в Алтайском крае. Поселок заволокло дымом. Видео 5
17:56
Огромная пробка образовалась между Алтайским краем и Республикой Алтай из-за КПП 6
17:48
"Фото для личного пользования". Главврач Змеиногорской ЦРБ – о костюмах медиков 9
17:36
РЖД изменил порядок покупки билетов на поезда 2
17:27
Общественные территории Барнаула начали обрабатывать от клещей 0
17:14
"Материал довольно интересный". Председатель АКЗС – о дистанционном обучении 1
17:02
В Алтайском крае пройдет акция "Сад памяти", посвященная ветеранам ВОВ 0
16:54
Алтайский сварщик выиграл в лотерею новую квартиру 12
16:42
13 застрявших в Индии алтайских туристов вернутся домой 24 апреля 6
16:30
Путин уверен, что парад в честь Дня Победы обязательно состоится 4
16:18
172 дежурные группы работают в детских садах Барнаула 0
16:04
Новосибирский гастролер. В Барнауле ограбили офис микрозаймов 0
15:52
Число зараженных COVID-19 в России превысило 60 тысяч 4
15:40
Налог для самозанятых. Кого это коснется и кому будет выгодно 17
15:33
+15. Алтайский парламент назначил членов Общественной палаты по своей квоте 1
15:23
Омбудсмен поддержал идею запрета продажи алкоголя в Алтайском крае 51
15:10
Плюс один город. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. Инфографика 6
15:03
Россельхозбанк продлил срок действия просроченных карт 1
14:50
Алтайский край получил 179 миллионов на доплаты медикам, лечащим пациентов с COVID-19 9
14:36
Четыре краснокнижные птицы погибли на Алтае из-за контрабандистов 0
14:24
Министр рассказал, почему на Алтае не прекращается отопительный сезон в летнюю жару 31
14:13
"Республика Алтай уже давно заказала средства защиты". Хорохордин ответил Мантурову 0
14:01
Барнаулец с автовышки устроил концерт для возлюбленной 4
13:51
"Коллектив не очень". Начальник ГОЧС Бийска ответил на увольнение 4
13:38
"Это невозможно". Власти не закрывают алтайский рудник с 39 случаями COVID-19 7
13:24
Число зараженных коронавирусом выросло в Алтайском крае 9
13:19
Склады горят в Барнауле. Видео 7
13:13
Стало известно, будут ли на Алтае вводить пропуска с QR-кодами по примеру Москвы 34
13:03
Заворотнюк была при смерти, а теперь ее выписали. Что известно о состоянии актрисы? 9
12:49
Очередная группа алтайских туристов возвращается из Таиланда 14
12:42
COVID-19 ни при чем. Почему в Алтайском крае "просело" промпроизводство? 11
12:19
Защиту змеиногорских медиков показали в Алтайском крае 66
12:00
Депутаты Госдумы предложили разблокировать Telegram 12
11:40
Около 20 % сотрудников алтайских промпредприятий не вышли на работу после локдауна 13
11:34
Ребенка, вылечившегося от COVID-19, выписали из больницы в Алтайском крае 7
11:28
А вдруг госпитализация? Что собрать с собой в больницу, если заразился коронавирусом 11

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.