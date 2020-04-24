Набиуллина назвала негативные последствия раздачи денег населению в период пандемии

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина считает, что раздача денег населению во время пандемии приведет к взрыву инфляции. Свою точку зрения она высказала в ходе онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведет? Я напомню 1990-е годы. Это приведет к взрыву инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки, им будет на них тяжело что-то купить", – отметила глава ЦБ.

Ранее amic.ru писал, что глава Сбербанка Герман Греф считает, у российских властей нет возможности выплачивать деньги населению в период пандемии. Вместо этого нужно помогать наиболее пострадавшим от кризиса отраслям экономики.