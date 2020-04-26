Жителей Змеиногорска через громкоговорители призывают сидеть дома

Сотрудники подразделений МЧС России по Алтайскому краю провели оповещения населения о необходимости соблюдения режима самоизоляции на территории Змеиногорска и ряда ближайших городов и районов, информирует пресс-служба ведомства.

Как отмечается, спасатели проехали по улицам населенных пунктов, передавая по громкоговорителям информацию о текущей обстановке, порядке действий населения в условиях сложившегося режима и важности соблюдения личной гигиены.

"С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, необходимо оставаться дома – это наиболее верный способ защитить себя и свою семью. Чтобы граждане были спокойны за свою безопасность, наши подразделения работают в режиме повышенной готовности", – подчеркивают в ведомстве.

Как уже сообщал amic.ru, в Змеиногорском районе Алтайского края с 24 апреля введен строгий карантин в связи с угрозой распространения COVID-19. Соответствующее постановление подписал глава региона Виктор Томенко. Теперь въезд в район и выезд из муниципалитета закрыт.

Напомним, сейчас в районе полным ходом ведется дезинфекция. В частности, уже обработаны 15 мест массового пребывания людей, а также помещения, в которых находились заболевшие. Кроме того, в Змеиногорском районе организовали три КПП, которые осуществляют контроль за въездом и выездом транспорта.