Очередная группа алтайских туристов прилетела из Вьетнама

27 апреля из аэропорта города Камрань (Вьетнам) прибыла очередная группа жителей сибирских регионов, среди них 17 человек из Алтайского края, сообщает региональный оперативный штаб.

Ближайшее время они проведут на самоизоляции. Тех, у кого есть возможность пройти карантин в Барнауле в домашних условиях, доставили по месту проживания, остальных разместили в обсерваторе, который действует на базе санатория "Сосновый бор", расположенного в селе Зудилово Первомайского района.

Подчеркивается, что людям выдали предписание и памятку о прохождении карантина, в течение всего времени они будут находиться под наблюдением медиков, а соблюдение самоизоляции будет проверять служба полиции.

Если в течение двух недель у вернувшихся людей коронавирус не выявят, то им разрешат вернуться к привычной жизни.

По последним данным, COVID-19 в Алтайском крае диагностирован у 324 человек.

Как ранее писал amic.ru, 27 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел пропускной режим в Алтайском крае. Так, всем людям, прибывающим в регион из других территорий, потребуется пробыть две недели на карантине.