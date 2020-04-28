Число заражений коронавирусом в мире перевалило за три миллиона

Число официально подтвержденных случаев заражений коронавирусом в мире превысило три миллиона, свидетельствуют последние данные университета Джонса Хопкинса.
Болезнь диагностировали у 3 041 550 человек. Скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 211 тысяч человек, а общее число выздоровевших пациентов с начала эпидемии в Китае и по настоящее время достигло 894 тысяч.
Больше всего зарегистрированных случаев в США, Испании и Италии. Россия занимает девятое место в мире по числу заболевших, в стране заражено 87 147 человек. В Алтайском крае COVID-19 подтвержден уже 324 человек, 35 из них – выздоровели.
Комментарии
Число заражений перевалило за 30-50-100 миллионов.
Просто лабораторно доказано 3 млн.
А скрытно или легко болеющих во много-много раз больше.
Особенно, учитывая бедные страны типа Индии или Бразилии. Кто там больных считать будет?
Скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 211 тысяч человек, а общее число выздоровевших пациентов с начала эпидемии в Китае и по настоящее время достигло 894 тысяч.
То есть на 1 скончавшегося 4 выздоровевших
А у нас на 1 скончавшегося уже 35 выздоровевших
То есть на 1 скончавшегося 4 выздоровевших
А у нас на 1 скончавшегося уже 35 выздоровевших
В Алтайском крае лучше лечат или люди здоровей?
28.04.2020 14:15
гость
А у нас на 1 скончавшегося уже 35 выздоровевших
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У нас на 1 умершего 2,5 млн выздоровевших. Вы что, считать не умеете или не знаете, сколько жителей в Алтайском крае? Посмотрите википедию. А то сидите в неизвестно какой стране и пишите про 35.
Слава нашей медицине!
28.04.2020 14:36
- гость -
У нас на 1 умершего 2,5 млн выздоровевших. Вы что, считать не умеете или не знаете, сколько жителей в Алтайском крае? Посмотрите википедию. А то сидите в неизвестно какой стране и пишите про 35.
Тогда в мире уже 7 миллиардов выздоровевших. ВОЗ не в курсе. Сообщите им сведения из Википедии
28.04.2020 14:36
- гость -
У нас на 1 умершего 2,5 млн выздоровевших.
Если у нас весь весь край уже выздоровел, кого они каждый день выявляют?
Число заражений коронавирусом в мире перевалило за три миллиона
А выздоровело из 3 миллионов 7 миллиардов. Это такой новый вариант статистики