Вторник, 28 Апрель, 14:51

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,5
€ 80,76
26°

87147 +0
Обь
448см +6


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Число заражений коронавирусом в мире перевалило за три миллиона

, ИА "Амител"
Количество смертей превысило 200 тысяч
Фото: Doctor.rambler.ru

Фото: Doctor.rambler.ru

Число официально подтвержденных случаев заражений коронавирусом в мире превысило три миллиона, свидетельствуют последние данные университета Джонса Хопкинса.

Болезнь диагностировали у 3 041 550 человек. Скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 211 тысяч человек, а общее число выздоровевших пациентов с начала эпидемии в Китае и по настоящее время достигло 894 тысяч.

Больше всего зарегистрированных случаев в США, Испании и Италии. Россия занимает девятое место в мире по числу заболевших, в стране заражено 87 147 человек. В Алтайском крае COVID-19 подтвержден уже 324 человек, 35 из них – выздоровели.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

28.04.2020 14:07
- гость -

Число заражений перевалило за 30-50-100 миллионов.
Просто лабораторно доказано 3 млн.
А скрытно или легко болеющих во много-много раз больше.
Особенно, учитывая бедные страны типа Индии или Бразилии. Кто там больных считать будет?

28.04.2020 14:15
гость

Скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 211 тысяч человек, а общее число выздоровевших пациентов с начала эпидемии в Китае и по настоящее время достигло 894 тысяч.

То есть на 1 скончавшегося 4 выздоровевших

28.04.2020 14:15
гость

А у нас на 1 скончавшегося уже 35 выздоровевших

28.04.2020 14:34
гость

То есть на 1 скончавшегося 4 выздоровевших

А у нас на 1 скончавшегося уже 35 выздоровевших

В Алтайском крае лучше лечат или люди здоровей?

28.04.2020 14:36
- гость -

28.04.2020 14:15
гость
А у нас на 1 скончавшегося уже 35 выздоровевших
------------------------
У нас на 1 умершего 2,5 млн выздоровевших. Вы что, считать не умеете или не знаете, сколько жителей в Алтайском крае? Посмотрите википедию. А то сидите в неизвестно какой стране и пишите про 35.

28.04.2020 14:37
Беларусь

Слава нашей медицине!

28.04.2020 14:42
гость

28.04.2020 14:36
- гость -
У нас на 1 умершего 2,5 млн выздоровевших. Вы что, считать не умеете или не знаете, сколько жителей в Алтайском крае? Посмотрите википедию. А то сидите в неизвестно какой стране и пишите про 35.

Тогда в мире уже 7 миллиардов выздоровевших. ВОЗ не в курсе. Сообщите им сведения из Википедии

28.04.2020 14:45
гость

28.04.2020 14:36
- гость -
У нас на 1 умершего 2,5 млн выздоровевших.

Если у нас весь весь край уже выздоровел, кого они каждый день выявляют?

28.04.2020 14:47
гость

Число заражений коронавирусом в мире перевалило за три миллиона

А выздоровело из 3 миллионов 7 миллиардов. Это такой новый вариант статистики

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
14:42
Поплакать и вытереть сопли. Водонаева рассказала, как победить стресс в самоизоляции 0
14:33
Три школы Алтайского края вошли в топ-300 лучших по России 1
14:19
Алтайский Росреестр рассказал, сколько проверок пришлось свернуть из-за COVID-19 1
14:04
Стал известен критерий завершения пандемии COVID-19 в России 4
13:53
Число заражений коронавирусом в мире перевалило за три миллиона 9
13:41
Экзамены на водительские права. Можно ли сдать во время пандемии и как они проходят? 0
13:29
В Рубцовске запретят ездить без защитной маски в общественном транспорте 3
13:15
Ковид ковидом, а пляж по расписанию: в Барнауле определили подрядчика на летний сезон 1
13:06
За сутки в Алтайском крае произошло 72 пожара, большинство из них – природные 2
12:55
Родительский день. Как, несмотря на пандемию, барнаульцы отправились на кладбища 9
12:44
Кредитные каникулы. Эксперт о том, кто может воспользоваться и что нужно о них знать 0
12:31
"Сказали, убийство". Отец пропавшей на Алтае девушки о том, как нашли тела детей 5
12:16
Платную регистрацию мобильных телефонов могут ввести в России в 2021 году 26
12:03
Очередная группа алтайских туристов прилетела из Вьетнама 12
11:52
20-летний барнаулец взял в аренду игровую приставку и продал её 0
11:39
Алтайские антимонопольщики спрогнозировали падение стоимости лимонов 4
11:29
Пентагон опубликовал видео с НЛО 4
11:15
Еще шесть человек вылечились от COVID-19 в Алтайском крае 4
10:56
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае увеличилось на 14 человек 24
10:55
На Алтае нетрезвая автоледи устроила ДТП и перевернула автомобиль. Фото 7
10:43
Метеорологи: вслед за пандемией придут потоп, засуха, голод и саранча 13
10:30
СК возбудил уголовное дело по факту избиения полицейскими жителя Змеиногорска 24
10:19
Диагностический центр получил два авто для борьбы с коронавирусом 10
10:07
Пассажиропоток в Барнауле упал на 72% 8
09:53
Гузееву, критиковавшую россиян за нарушение режима самоизоляции, дважды оштрафовали 2
09:40
Пожар на Алтае унес жизни двоих человек 0
09:29
Сергей Шубенков допустил возможность ухода в политику 32
09:16
"Им стыдно просить о помощи". Как волонтеры помогают пожилым людям на Алтае 1
09:03
Священников, которые допустили заражение коронавирусом в церкви, будут наказывать 13
08:48
Экономист предсказал обеднение среднего класса в России 24
08:38
Роспотребнадзор предлагает продлить режим самоизоляции до 12 мая 12
08:29
Россияне устроили самую массовую онлайн-вечеринку в ZOOM 0
08:17
"Кто о нас позаботится?". Что думают барнаульцы о самоизоляции за свой счет 31
08:04
Барнаулец пожаловался на срубленные деревья у трассы. Власти говорят, что так и надо 10
07:51
Парень потратил на пластику 12 млн рублей, чтобы стать похожим на Бузову 23
07:36
Число зараженных COVID-19 в Республике Алтай достигло 30 3
07:30
Показал, кто тут "папка". Истории о том, как бизнес выживает в условиях коронавируса 7
07:16
Австралийский хор исполнил "На поле танки грохотали...". Видео 7
07:05
Не до ледовых дворцов: алтайскому спорту собираются урезать расходы из-за COVID-19 4
06:59
Более 500 человек в Алтайском крае добровольно сдали тест на коронавирус 7
06:46
Социологи: барнаульцы довольны жизнью и уверенно смотрят в завтрашний день 39
06:37
Животные, которые соблюдают дистанцирование лучше людей 0
06:28
Ученые рассказали, когда закончится вспышка коронавируса в России 3
06:14
"Боятся дышать": москвичка c COVID прилетела к парню на Алтай и напугала все село 11
06:03
Жара и грозы. Прогноз погоды в Алтайском крае на 28 апреля 0
23:54
Выяснилось, сколько денег жители Алтайского края держат в банках 4
23:09
Песков спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 2
22:38
Более 200 несовершеннолетних нарушителей самоизоляции поймала полиция в Барнауле 5
22:05
"Почти всем работать разрешили". Томенко поделился опытом поддержки бизнеса 3
21:39
"Пока рано". В Кремле рассказали о реакции Путина на церковную мозаику с ним 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.