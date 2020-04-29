Ученые перенесли дату окончания пандемии коронавируса в России

Сингапурские ученые изменили прогноз по окончанию пандемии коронавируса в России. Они считают, что распространение болезни закончится не в июле, как сообщалось ранее, а в начале августа.
При этом, отмечается, что модель носит только теоретический характер. Население призывают не строить планы, опираясь на эти прогнозы.
В России эпидемия, по данным ученых, полностью закончится 7 августа. Ранее называлась дата 20 июля. При этом на 97% эпидемия завершится уже к 23 мая, считают эксперты. Финал пандемии в мире тоже сдвинулся – с 26 ноября на 1 декабря.
В своих расчетах ученые используют математическую модель SIR, которая позволяет прогнозировать течение заболевания, пишет ТАСС.
Комментарии
30.6 % в мире
коллективный иммунитет выработается раньше.
В связи с пандемией "коронавируса" ее окончание переносится на неопределенный срок.
У нас то кризис то дефолт то Ельцин с Черномырдиным... А теперь вирус... Когда жить будем?
Учёные!? Учёные? У нас срок окончания пандемии устанавливает Путин, а не наука...
4 апреля эти ученые прогнозировали, что на сегодня количество заболевших в России будет 27 тысяч, а на день около 600 человек - и где этот прогноз сейчас? прогнозисты хреновы
Гадание на рандомайзере?
- Слыхали? Говорят какая-то комета или планида идёт. Так учёные смотрели на небо в микроскоп. И подсчитали всё точно, по цифрам, в который день и в котором часу она на землю сядет!!!
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