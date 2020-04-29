Ученые перенесли дату окончания пандемии коронавируса в России

Сингапурские ученые изменили прогноз по окончанию пандемии коронавируса в России. Они считают, что распространение болезни закончится не в июле, как сообщалось ранее, а в начале августа.

При этом, отмечается, что модель носит только теоретический характер. Население призывают не строить планы, опираясь на эти прогнозы.

В России эпидемия, по данным ученых, полностью закончится 7 августа. Ранее называлась дата 20 июля. При этом на 97% эпидемия завершится уже к 23 мая, считают эксперты. Финал пандемии в мире тоже сдвинулся – с 26 ноября на 1 декабря.

В своих расчетах ученые используют математическую модель SIR, которая позволяет прогнозировать течение заболевания, пишет ТАСС.