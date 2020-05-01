Число заражений коронавирусом в России обновило рекорд

За минувшие сутки в России зафиксировали 7933 новых случая заражения коронавирусом, сообщил 1 мая федеральный оперативный штаб. Это самое большое значение с момента начала пандемии. Умерли 96 человек, у которых ранее подтвердили COVID-19.

3561 новый инфицированный зарегистрирован в Москве, 797 – в Подмосковье. Более 100 случаев заболевания за сутки подтвердили в Санкт-Петербурге (349), Свердловской (232) и Нижегородской (179) областях, Дагестане (164) и Калужской области (121).

В Сибири в числе лидеров Новосибирская область (55), Красноярский край (48), Алтайский край (41) и Иркутская область (18).

Всего в России 114431 заболевший, половина из них – в Москве (57300), 13220 человек уже вылечились, 1169 – умерли.