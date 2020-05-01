Число заражений коронавирусом в России обновило рекорд

За минувшие сутки в России зафиксировали 7933 новых случая заражения коронавирусом, сообщил 1 мая федеральный оперативный штаб. Это самое большое значение с момента начала пандемии. Умерли 96 человек, у которых ранее подтвердили COVID-19.
3561 новый инфицированный зарегистрирован в Москве, 797 – в Подмосковье. Более 100 случаев заболевания за сутки подтвердили в Санкт-Петербурге (349), Свердловской (232) и Нижегородской (179) областях, Дагестане (164) и Калужской области (121).
В Сибири в числе лидеров Новосибирская область (55), Красноярский край (48), Алтайский край (41) и Иркутская область (18).
Всего в России 114431 заболевший, половина из них – в Москве (57300), 13220 человек уже вылечились, 1169 – умерли.
Комментарии
Догоним и перегоним Америку?
1.05.2020 15:01
- гость -
Догоним и перегоним Америку?
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Нет. Америку нам не перегнать. Но на втором месте будем.
1.05.2020 15:08
Мимопроходящий
Так там отсталый заплеванный коммунизм, а у нас продвинутый капитализм. Там маски бесплатно, у нас в 43,333 раза дороже, чем год назад (лично год назад в аптеке на Советской брал маски по 1,5 рубля)
Кто-то собирается снимать ограничения после праздников..... Погорячились, сказав это!
Тут походу одни бюджетники комментируют которым делать нечего дома и зп из бюджета идет и так в виде подарка всю жизнь, а сейчас совсем просто так. С чего людям сидеть дома? На какие деньги? Есть в мск прослойка людей кто может, а тут и так нищета сплошная африканская, не поработал месяц уже жрать нечего.
Доживи сначала.
1.05.2020 15:37
Гость
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Если думаешь, что всем бюджетникам так легко и хорошо - то почему сам не станешь бюджетником?
Если ограничения снимут может США догоним
1.05.2020 15:37
Гость
Тут походу одни бюджетники комментируют которым делать нечего дома и зп из бюджета идет и так в виде подарка всю жизнь, а сейчас совсем просто так. С чего людям сидеть дома? На какие деньги? Есть в мск прослойка людей кто может, а тут и так нищета сплошная африканская, не поработал месяц уже жрать нечего.
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Про удаленку ты ничего не слышал?
Зато Голикова или Попова доложили два дня назад Президенту, что вышли на "плато"...Главное уверенно и без тени сомнения доложить командиру, что всё в норме!
15:37 Гость @Тут походу одни бюджетники комментируют которым делать нечего дома и зп из бюджета идет и так в виде подарка всю жизнь, а сейчас совсем просто так.@
@ Бизнес прогорел, денег нет? Идите в учителя!!" (Медведев) @
@ Медведев - учителям: "Если не хватает денег, идите в бизнес!" @
Что вас не устраивает в стране свободного выбора своей судьбы...?
1.05.2020 16:53
- гость -
Вы это расскажите посевной и дорожным работам... ну это для начала.
1.05.2020 18:54
Илья
Вы это расскажите посевной и дорожным работам... ну это для начала.
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А больше ты профессий не знаешь?