Новый случай заболевания COVID-19 выявили в Республике Алтай

Еще один новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Горном Алтае, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. В общей сложности в регионе заболел уже 41 человек.

"Коронавирус подтвердился у 43-летнего жителя города Горно-Алтайска, прибывшего из другого региона в минувшее воскресенье вместе с супругой, у которой вирус был выявлен ранее, 4 мая", – сообщили в оперштабе.

Напомним, 5 мая коронавирус диагностировали еще у двух жителей региона: у 23-летней жительницы города Горно-Алтайска и 22-летнего жителя села Шебалино, прибывших из другого региона в минувшее воскресенье.

На прошлой неделе губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин записал обращение к населению. Он объявил о продлении режима самоизоляции и увольнении главы района, в котором первым выявили больного коронавирусом.