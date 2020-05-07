За прошедшие сутки в России выявили 11 231 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Всего в стране зарегистрировано более 177 160 заболевших COVID-19. Почти половина из них не имеют симптомов.

За сутки в больницах с подтвержденным коронавирусом скончались 88 человек, выписаны 2476. Общее количество умерших теперь составляет 1625, а выздоровевших – 23 803.

Как ранее сообщил amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 17 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число инфицированных теперь составляет 605.

Из больниц за сутки выписали еще 23 выздоровевших, всего вылечились уже 133 человека.