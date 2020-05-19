Пандемия коронавируса в России должна завершиться к июлю, прогнозирует главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова. Соответствующее заявление она сделала в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

"Зная законы эпидпроцесса, я все-таки предполагаю, что пандемия закончится к июлю", – поделилась прогнозом Малинникова.

При этом она уточнила, что это не говорит о ежедневном снижении числа заболевших. Возможны всплески, но они будут все меньше.

"Всплески – это не пики, и они все равно имеют определенную тенденцию к снижению", – пояснила инфекционист.

Как ранее писал amic.ru, представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что последняя статистика заболеваемости коронавирусом в России может свидетельствовать о "выходе на плато".

По ее оценке, ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Однако начинать ослаблять ограничения следует только после того, как в течение двух недель заболеваемость будет спадать, считает Вуйнович.