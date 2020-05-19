Барнаул лидирует по суточному приросту зараженных коронавирусом. За прошедшие 24 часа в Алтайском крае выявили 44 новых случая инфицирования COVID-19, большая часть из которых в очередной раз пришлась на Барнаул.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в крае коронавирус диагностировали: в Барнауле – 18 человек, Бийске – 14, Залесовском районе – 4, Волчихинском районе – 2, Белокурихе – 1, Горняке – 1, Бийском районе – 1, Завьяловском районе – 1, Ключевском районе – 1, Павловском районе – 1.

На 19 мая общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 1014 человек (350 из них – барнаульцы), в том числе 129 детей до 17 лет включительно. 26 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 11 из них подключены к аппарату ИВЛ, состояние еще 39 больных врачи оценивают как средней степени тяжести.

Как уже сообщал amic.ru, 19 мая стало известно о том, что число зараженных коронавирусной инфекцией в Алтайском крае перешагнуло рубеж в тысячу человек. При этом в регионе уже четвертый день сохраняется тенденция, когда доля выздоровевших составляет примерно половину от общего количества заболевших за весь период пандемии.