Алтайские медики, заразившиеся коронавирусом, будут получать страховые выплаты. Постановление о страховке для медицинских сотрудников разместила пресс-служба правительства РФ.

Выплаты медработники получат, если на фоне заражения COVID-19 у них началось обострение различных заболеваний. В список попали респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусная пневмония, поражение печени, сепсис и другие.

В случае временной нетрудоспособности старшему, среднему и младшему медперсоналу положена страховая выплата в размере 68 тысяч рублей. Если болезнь приведет к инвалидности, то сумма будет выше, а если обострение станет причиной смерти врача – компенсацию получат его родственники.

Напомним, что в Алтайском крае коронавирусом на данный момент заразились 72 сотрудника медучреждений. Половина из них уже завершила лечение и выписана в связи с выздоровлением.

