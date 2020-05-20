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Алтайским врачам будут выплачивать страховку при заражении коронавирусом

, ИА "Амител"
Сумма компенсации составит 68 тысяч рублей
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Алтайские медики, заразившиеся коронавирусом, будут получать страховые выплаты. Постановление о страховке для медицинских сотрудников разместила пресс-служба правительства РФ.

Выплаты медработники получат, если на фоне заражения COVID-19 у них началось обострение различных заболеваний. В список попали респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусная пневмония, поражение печени, сепсис и другие.

В случае временной нетрудоспособности старшему, среднему и младшему медперсоналу положена страховая выплата в размере 68 тысяч рублей. Если болезнь приведет к инвалидности, то сумма будет выше, а если обострение станет причиной смерти врача – компенсацию получат его родственники.

Напомним, что в Алтайском крае коронавирусом на данный момент заразились 72 сотрудника медучреждений. Половина из них уже завершила лечение и выписана в связи с выздоровлением.
 

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

20.05.2020 09:39
- гость -

Ну все писец, теперь ВСЕ больници вслед за горкой на карантин закроются, надо рвать бабло пока есть возможность

20.05.2020 09:42
- гость -

Цирк с конями, а пожарные, полиция, да простые люди что не достойны страховки? По логике если врачь заразился -значит НЕ соблюдал меры безопастности, и ему денюшку за это, а пожарный погиб при тушении ----простое спасибо,

20.05.2020 09:54
- гость -

Цирк с конями, а пожарные, полиция, да простые люди что не достойны страховки? По логике если врачь заразился -значит НЕ соблюдал меры безопастности, и ему денюшку за это, а пожарный погиб при тушении ----простое спасибо,


Если пожарный погиб при исполнении, его семья получает компенсацию.

P.S. и слово "врач" пишется без мягкого знака, уважаемый представитель пролетариата.

20.05.2020 09:56
- гость -

20.05.2020 09:42
- гость
в любой страховой сейчас страхует от короны, застрахуйся. У врачей механизм такой же я думаю, через страховую все

20.05.2020 10:06
аминь

не ездил в марте на курорты за заразой.(ничего хорошего не скажу про тех,кто был в это время в Китаях,Италиях и приволок сюда эту хворь.)
не врач.(ничего плохого про них не скажу- делают свою работу,поэтому и получают з.плату,добавки и надбавки за риск)
но все же- как гражданин России,почему я не получу страховку в случае болезни и/или мои родственники в случае моей смерти
про мой долг перед страной(выполнил) и обязанности мне со всех каналов поют соловьи,Саши Белые и Гоцманы,а страна и Царь,для меня ничего не хотят сделать.
нецелесообразно.
Парадокс.

20.05.2020 10:22
- гость -

20.05.2020 09:54

- гость

Правильно писать рука не поднимается, эти танцы на костях, к лечению не имеют отношения, лекарства НЕТ, симптомов НЕТ, зато как на фронте, и про страховые не барогозь, мелики много сами застраховались??? Все на халяву почти 90000 а если ты застрахуешся то только при смерти денег получишь

20.05.2020 10:29
- гость -

У врачей работодатель - государство, и вот оно решило подкинуть небольшую компенсацию за риск. Предвижу, что нужно ещё будет доказать, что заразился на рабочем месте, а не облизал кнопки лифта в подъезде, т. е. должен быть контакт на работе. А если работаешь в поликлинике, контактировала с невыявленным ковид+,

20.05.2020 10:31
- гость -

то ничего не получишь. Продавцы, пожарные и другие рискующие, спрашивайте компенсацию со своих работодателей.

20.05.2020 10:39
- гость -

20.05.2020 10:06
аминь
Застраховаться не пробовал? А в чужой карман заглядывать нехорошо.

20.05.2020 10:55
- гость -

Правильно писать рука не поднимается, эти танцы на костях, к лечению не имеют отношения, лекарства НЕТ, симптомов НЕТ, зато как на фронте, и про страховые не барогозь, мелики много сами застраховались??? Все на халяву почти 90000 а если ты застрахуешся то только при смерти денег получишь

Барагозь? Мы с вами на Ты перешли?

20.05.2020 11:39
- гость -

По логике если врачь заразился -значит НЕ соблюдал меры безопастности

Значит, его НЕ обеспечили в полной мере СИЗ!

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