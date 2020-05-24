Лишь два российских региона прошли пик заболеваемости COVID-19

Москва и Московская область – единственные регионы России, в которых уже прошел пик заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на эксперта Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.

Причиной снижения роста новых случаев инфицирования COVID-19 в столице стало увеличение количества тестов. Массовая проверка позволила изолировать больных на ранних стадиях и замедлить темп распространения инфекции.

Тавадян заметил, что остальные регионы достигнут пика в ближайшие несколько недель, а в некоторых уголках России снижение ожидается только к осени.

Как ранее сообщал amic.ru, вторая волна эпидемии COVID-19 возможна в конце лета, однако серьезных предпосылок к повторной вспышке пока нет.