Четверг, 4 Июнь, 01:00

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 68,34
€ 76,62
13°

432277 +8536
Обь
321см -22


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Такой день. Барнаульцы недовольны городом, но с радостью занимаются сексом на улице

, ИА "Амител"
Главные события в Алтайском крае за 3 июня
Фото: fotokto.ru

Фото: fotokto.ru

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае, произошедших в среду, 3 июня. Без коронавируса.

Барнаульцы недовольны городом. В социальных сетях опубликовали сразу два поста, где люди рассказали о неудобных улицах: дорога без тротуаров в поселке Солнечная поляна и лестница на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей. 

Рубцовского депутата осудили за мошенничество. Своей вины он не признал, однако судья счел доказательства достаточными. Теперь виновный должен выплатить штраф в размере 430 тысяч рублей, а также возместить ущерб, причиненный городу. 

Барнаульцы занялись сексом прямо на улице. Соитие попало на камеры очевидцев и под проверку полиции. 

Алтайский край – лучший в России по количеству энергоэффективных домов. Только в Барнауле за два года было утеплено десять домов, еще 12 находятся в процессе модернизации.

Шесть новых маршрутов для автотуризма разработали в России. Один из них проходит в Алтайском крае: "Чуйский тракт" (Новосибирск – Бийск – Сростки – Горно-Алтайск – Чоя – Артыбаш – Шебалино – Онгудай – Акташ – Кош-Агач – Ташанта).

Впервые в истории в Алтайском крае зацвела магнолия. Черенок магнолии Зибольда привезли из Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН в 90-е годы. Спустя почти 30 лет, в июне нынешнего года, растение, наконец, зацвело.

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
23:39
Лукашенко отправил правительство в отставку 1
23:39
Такой день. Барнаульцы недовольны городом, но с радостью занимаются сексом на улице 0
23:11
Артемий Лебедев снялся в рекламе поправок в Конституцию и заявил, что был обманут 1
22:41
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2% 1
22:15
Чрезвычайная ситуация. 20 тысяч тонн нефтепродуктов утекло в землю в Норильске 1
21:49
Двух барнаульцев осудили за избиение и попытку похищения собутыльника 0
21:07
Барнаульцы возмущены опасной дорогой без тротуаров на Солнечной поляне 2
20:44
Берегите кожу. Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России 0
20:09
Суд оправдал двух уфимских экс-полицейских по делу об изнасиловании коллеги 0
19:39
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 66 1
19:02
Алтайского депутата осудили за мошенничество с вывозом мусора 2
18:50
В Барнауле на улице Сиреневой начали строить дорогу 0
18:03
Секс в небольшом городе. Барнаульцы занялись любовью на глазах у прохожих 18
17:53
Коронавирус в общежитии АГУ не подтвердился 1
17:42
Названа примерная стоимость отдыха на курортах России после пандемии COVID-19 0
17:24
В Барнауле автоинспектор прикрыл коллегу, оформив протокол на другого человека 6
17:09
Алтайский край повременит с продажей акций барнаульского аэропорта 0
16:55
Российский школьник самостоятельно собирает компьютеры и отправляет нуждающимся 3
16:43
В Барнауле продают ДК "Сибэнергомаш" за 175 миллионов рублей 5
16:32
Более половины торговых сетей в России намерены закрыть часть своих магазинов 9
16:20
Виктор Томенко объяснил, почему не возобновляют плановую медпомощь в Алтайском крае 22
16:07
Актер, сыгравший гея в рекламе поправок в Конституцию, рассказал, что он против них 16
15:58
За сутки в России подтвердили 8536 новых случаев заражения коронавирусом 0
15:50
Как пройдет парад Победы в России в 2020 году и почему его стоит увидеть 10
15:41
Двигать регион. Томенко не собирается уходить с поста губернатора Алтайского края 18
15:30
"Вероятности нет, надежда есть". Алтайский губернатор об открытии фитнес-центров 14
15:19
Россиянам могут списать все долги по кредитам 26
15:06
В России будут выдавать трехзначные номера авто. Зачем это нужно и как их получить 8
14:57
Томенко объяснил, почему его отчет отвергло в 4 раза больше депутатов, чем год назад 5
14:45
Виктор Томенко рассказал, закроют ли Барнаул на карантин из-за коронавируса 25
14:37
Россиян предупредили об опасности токсинов в овощах и фруктах 3
14:24
"Что происходит?" Вышедшего из комы москвича поразили ограничения из-за коронавируса 10
14:10
Прогноз не изменился. Томенко рассказал о потерях краевого бюджета из-за COVID-19 2
13:58
Фитнес-тренер рассказала, как улучшить свою фигуру на самоизоляции 5
13:45
Заскучал в дороге. Житель Горно-Алтайска сообщил о минировании барнаульского автобуса 5
13:31
В России успешно испытали вакцину от коронавируса 7
13:15
Все больницы Алтайского края должны быть готовы к приему зараженных коронавирусом 24
13:03
Алтайский край оказался первым в России по количеству энергоэффективных домов 1
12:50
В России разработали шесть маршрутов для автотуризма. Один из них проходит через Алтай 0
12:39
Немецкий фотограф рассказал об особой магии россиян 0
12:26
В Алтайском крае впервые в истории зацвела магнолия 3
12:14
Алтайские санатории планируют открыться меньше чем через неделю 20
12:01
"К сожалению, ему некогда читать книжки". Лоза резко ответил на шутку Киркорова 6
11:49
Теперь больше 2 тысяч. Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 41
11:44
Скандал за скандалом. В Алтайском центре охраны материнства и детства осудили завхоза 1
11:32
Спасая жизни. Выбраны лучшие эскизы памятников, посвященных врачам-борцам с COVID-19 15
11:20
Треть российских компаний планируют начать сокращение штата 2
11:03
Детские пособия и доплаты пенсионерам. Какие новые выплаты получают россияне в июне? 11
10:52
В Республике Алтай выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом 0
10:42
Враг сильный и богатый. Алтайские компании "сломали" "Холидей" и ждут новых нападок 9

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.