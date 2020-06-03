Такой день. Барнаульцы недовольны городом, но с радостью занимаются сексом на улице

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае, произошедших в среду, 3 июня. Без коронавируса.

Барнаульцы недовольны городом. В социальных сетях опубликовали сразу два поста, где люди рассказали о неудобных улицах: дорога без тротуаров в поселке Солнечная поляна и лестница на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей.

Рубцовского депутата осудили за мошенничество. Своей вины он не признал, однако судья счел доказательства достаточными. Теперь виновный должен выплатить штраф в размере 430 тысяч рублей, а также возместить ущерб, причиненный городу.

Барнаульцы занялись сексом прямо на улице. Соитие попало на камеры очевидцев и под проверку полиции.

Алтайский край – лучший в России по количеству энергоэффективных домов. Только в Барнауле за два года было утеплено десять домов, еще 12 находятся в процессе модернизации.

Шесть новых маршрутов для автотуризма разработали в России. Один из них проходит в Алтайском крае: "Чуйский тракт" (Новосибирск – Бийск – Сростки – Горно-Алтайск – Чоя – Артыбаш – Шебалино – Онгудай – Акташ – Кош-Агач – Ташанта).

Впервые в истории в Алтайском крае зацвела магнолия. Черенок магнолии Зибольда привезли из Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН в 90-е годы. Спустя почти 30 лет, в июне нынешнего года, растение, наконец, зацвело.