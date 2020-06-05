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"Это трудно отрицать". Гейтс ответил на обвинения в попытке чипировать человечество

, ИА "Амител"
По мнению миллиардера все теории настолько глупы, что их даже не стоит опровергать
Фото: cnews.ru

Фото: cnews.ru

Основатель Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование – миллиардер опроверг все теории заговора с его участием. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Business Insider.

"Я никогда не занимался какими-либо вещами наподобие микрочипов. Это так трудно отрицать, потому что это очень глупо и странно", – ответил Гейтс.

Кроме того он выразил обеспокоенность тем, что даже при изобретении вакцины анти-прививочные настроения затруднят приобретение коллективного иммунитета и призвал распространять препараты в первую очередь в странах с наименее развитым здравоохранением.

Напомним, что теории в связи с разработкой вакцины начали активно распространять как на Западе, так и в России. Как ранее сообщил amic.ru, российский кинорежиссер Никита Михалков в своей передаче "Бесогон" рассказал о желании Билла Гейтса чипировать всех людей на планете с помощью вакцины от коронавируса. В качестве доказательств деятель культуры привел некий патент, где указано "число зверя".

Позднее повтор выпуска сняли с эфира, что Михалков назвал "цензурой".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

5.06.2020 09:18
АБОРИГЕН

Да, позиция конспирологов очень удобна, но всегда крайне глупая, по этому дискутировать с ними не надо, потому что это должны были делать их родители когда воспитывали их.

5.06.2020 09:26
CALIBR

Ответ за главным Бесогоном Страны Россия.

5.06.2020 09:34
- гость -

Удивительно, что Билл Гейтс решил это прокомментировать.

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