"Это трудно отрицать". Гейтс ответил на обвинения в попытке чипировать человечество

Основатель Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование – миллиардер опроверг все теории заговора с его участием. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Business Insider.

"Я никогда не занимался какими-либо вещами наподобие микрочипов. Это так трудно отрицать, потому что это очень глупо и странно", – ответил Гейтс.

Кроме того он выразил обеспокоенность тем, что даже при изобретении вакцины анти-прививочные настроения затруднят приобретение коллективного иммунитета и призвал распространять препараты в первую очередь в странах с наименее развитым здравоохранением.

Напомним, что теории в связи с разработкой вакцины начали активно распространять как на Западе, так и в России. Как ранее сообщил amic.ru, российский кинорежиссер Никита Михалков в своей передаче "Бесогон" рассказал о желании Билла Гейтса чипировать всех людей на планете с помощью вакцины от коронавируса. В качестве доказательств деятель культуры привел некий патент, где указано "число зверя".

Позднее повтор выпуска сняли с эфира, что Михалков назвал "цензурой".