Такой день. Разбойное нападение в Рубцовске и молния, которая бьет в деревья

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае, произошедших в воскресенье, 7 июня. Без коронавируса.

Движение на Чуйском тракте изменится из-за ремонта мостов. Работы начнутся 8 июня в Первомайском районе Алтайского края возле поселков Белоярск и Токарево.

Автомобиль опрокинулся в результате ДТП в поселке Южном. Никто не пострадал (кроме самого автомобиля).

Молния ударила в дерево на улице Георгия Исакова. Березка не выдержала и скинула всю кору.

Алтайский край попал в число регионов с самой низкой зарплатой с начала года.

В Рубцовске мужчина с ножом напал на сотрудницу офиса микрофинансовой организации. Угрожая, он забрал все деньги и покинул помещение.

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по вопросам долгостроя на пр. Ленина. Теперь им займется межведомственная комиссия.

В Белокурихе открылась канатная дорога. Запасайтесь орешками и берите удобную обувь.

Это важно (да, мы обещали без вируса, но это правда важно)

Виктор Томенко ввел первый этап снятия ограничений по коронавирусу. Что можно, а чего нельзя – читайте тут.