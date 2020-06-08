Открытие торгово-развлекательных центров в Алтайском крае станет возможным только после стабилизации обстановки по заболеваемости населения. Об этом в ходе онлайн-брифинга 8 июня рассказала замначальника регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

"Это произойдёт, когда показатель распространения инфекции не будет превышать коэффициент 0,5", — уточнила она.

Калинина пояснила, что открытие ТРЦ производится на третьем этапе снятия ограничительных мер, которые приняли для профилактики коронавирусной инфекции.

7 июня губернатор Виктор Томенко подписал указ о реализации первого этапа снятия ограничений. В частности, он предусматривает открытие санаторно-курортных организаций, у которых есть медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг.

Кроме того, разрешаются занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе, розничная торговля непродовольственными товарами и работа парикмахерских, салонов красоты и зоопарков на открытом воздухе.