Открытие торгово-развлекательных центров в Алтайском крае станет возможным только после стабилизации обстановки по заболеваемости населения. Об этом в ходе онлайн-брифинга 8 июня рассказала замначальника регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
"Это произойдёт, когда показатель распространения инфекции не будет превышать коэффициент 0,5", — уточнила она.
Калинина пояснила, что открытие ТРЦ производится на третьем этапе снятия ограничительных мер, которые приняли для профилактики коронавирусной инфекции.
7 июня губернатор Виктор Томенко подписал указ о реализации первого этапа снятия ограничений. В частности, он предусматривает открытие санаторно-курортных организаций, у которых есть медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг.
Кроме того, разрешаются занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе, розничная торговля непродовольственными товарами и работа парикмахерских, салонов красоты и зоопарков на открытом воздухе.
Комментарии
А где публикуются эти указы? С подписью, печатью, дата вступления в силу, где они? "Сарафанное" радио, и все. А кто потом за это отвечать будет, люди без работы 3-й месяц.
какахивонючие
ну фигли как в автобусах все битком- так пожалуйста
как открывать тц, поликлиники, фиг
Коэффициент 0,5 практически нереально достичь. Скорее вообще перестанут заболевать.
Может их вообще не открывать?
так многие и так работают..Что не работает?Салоны красоты могут работать,а стоматологические клиники нет..Зубы заболят,о ботоксе точно не вспомнишь..Кто -то думает о больных??