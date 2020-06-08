Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае, произошедших в понедельник, 8 июня. Без коронавируса (он – здесь).

Из-за празднования Дня России жителям Алтайского края пенсии выплатят в другие дни. Получателям через кредитные учреждения выдадут пенсию 11 июня, а тем гражданам, которые пользуются услугами отделений почтовой связи, деньги зачислят 12 июня согласно обычному графику.

В барнаульском поселке Южном убрали несанкционированную свалку. Незадолго до этого барнаульцы пожаловались на горы мусора, которые находились прямо в бору, а теперь от них не осталось ни следа.

А вот в другом поселке краевой столицы – Ягодном – восстановили холодное водоснабжение. На устранение последствий коммунальной аварии направили три единицы техники и семь сотрудников городского водоканала. В общей сложности воду вернули в 504 частных дома.

У села Фирсово Первомайского района произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии госпитализировали двух человек, а машины получили серьезные повреждения. Всему виной – таксист, который выехал на встречную полосу.

На благоустройство территории в Новоалтайске выделили 34 млн рублей. На эти деньги обустроят четыре двора и два сквера. Облагораживание территории пройдет в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

В Барнауле задержали налетчика на рубцовский офис микрозаймов. Злоумышленник в маске вошел в помещение микрофинансовой организации вечером 6 июня и, угрожая сотруднице ножом, забрал тысячу рублей. Саму девушку он связал скотчем и запер в шкафу.