Такой день. Петиция об отставке Дмитрия Попова и дорожающий отдых

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 11 июня. Без коронавируса.

Алтайский край будет получать деньги из федерального бюджета как "проблемный регион". Деньги направят на развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также на учреждение новых предприятий, благодаря которым в регионах появятся дополнительные рабочие места.

Смены в детских лагерях Алтайского края в 2020 году будут 14-дневными. Количество заездов при этом увеличится – детей ждут две смены в июле и две – в августе.

В двух филиалах алтайской дорожной компании нашли взяточников. Уголовные дела возбуждены в отношении главы филиала "Немецкий" и замглавы Славгородского филиала ГУП "Северо-Западное ДСУ".

Алтайский край ожидает серьезное ухудшение погоды. Уже к вечеру воскресенья, 14 июня, в край придет холодный фронт, который принесет с собой ливни и грозы.

Стоимость отдыха в Алтайском крае вырастет на 15%. Чтобы компенсировать потери доходов из-за простоя, туристические компании собираются поднять цену на свои услуги.

В Сети появилась петиция с требованием отправить в отставку главу регионального Минздрава Дмитрия Попова. Один из основных аргументов, подкрепляющих позицию, – курс на оптимизацию, который автор петиции считает провальным, и дефицит лекарств.

Предприятие-фантом в Алтайском крае продало более 50 тонн молока. Несуществующую компанию выявили в ходе мониторинга деятельности организаций.

Тысячи жителей Барнаула с 15 июня останутся без горячей воды. Подробно в материале amic.ru.