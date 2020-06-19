Такой день. Холодные выходные и принуждение к голосованию по поправкам

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 19 июня. Без коронавируса.
Жители Алтайского края заявили, что их принуждают к голосованию по поправкам в Конституцию. Работодатели, конечно, все опровергли.
Житель Тюменцевского района попытался задушить фельдшера скорой помощи. Естественно он был пьян.
Прокуратура возбудила административное дело против главы Немецкого национального района за плохое состояние дорог.
В Бийске под застройку отдадут четыре гектара земли с вековыми соснами. Говорят, цена "очень хорошая".
Экс-заместитель начальника главка МВД по Алтайскому краю Павел Татарников получил срок за мошенничество в особо крупном размере.
В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков. В некоторых районах на выходных температура может опуститься до -1 градуса.
В Барнауле починили детскую площадку, которую испортили дворовые выпивохи.
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