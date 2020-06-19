Такой день. Холодные выходные и принуждение к голосованию по поправкам

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 19 июня. Без коронавируса.

Жители Алтайского края заявили, что их принуждают к голосованию по поправкам в Конституцию. Работодатели, конечно, все опровергли.

Житель Тюменцевского района попытался задушить фельдшера скорой помощи. Естественно он был пьян.

Прокуратура возбудила административное дело против главы Немецкого национального района за плохое состояние дорог.

В Бийске под застройку отдадут четыре гектара земли с вековыми соснами. Говорят, цена "очень хорошая".

Экс-заместитель начальника главка МВД по Алтайскому краю Павел Татарников получил срок за мошенничество в особо крупном размере.

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков. В некоторых районах на выходных температура может опуститься до -1 градуса.

В Барнауле починили детскую площадку, которую испортили дворовые выпивохи.