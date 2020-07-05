Врач назвал сроки второй волны пандемии коронавируса в России

Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA Леонид Эйдельман предупредил о второй волне коронавирусной инфекции в России, которая пройдет в ноябре-декабре. Об этом сообщает "Газета.ru".
По мнению специалиста, в этот период следует серьезно готовиться к вспышке, поскольку COVID-19 будет осложнен сезонным проявлением ОРВИ, которые сложно отличить друг от друга.
Ранее amic.ru сообщил, что по мнению главы Министерства здравоохранения России Михаила Мурашко полноценная жизнь в стране начнется не раньше февраля. При этом, вторая волна коронавируса не будет сопоставима по мощности с первой, поскольку у части населения уже есть иммунитет, а в больницах наработана система лечения заболевания и профилактики.
Комментарии
Второй волны не будет-сказали уже куча специалистов,а этот дружок гейтса или собянина