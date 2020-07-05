Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 4 июля. Без коронавируса.
Жители региона болеют чаще всех в России. На 100 тысяч человек в крае фиксируют 252,7 тысячи случаев заболеваний в год.
В Барнауле завершился прием заявок на участие в аукционе на застройку квартала 2036. Торговаться за землю будут четыре компании, а стартовая цена торгов составляет 201 миллион рублей.
Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре с 5 по 7 июля. По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни температура в крае может достигнуть +40 градусов.
В Алтайском крае создали сайт об экологических тропах в заповедниках региона. Пока туристы могут ознакомиться с тремя путями: "Медвежьим", "Волчьим" и "Шинок", однако позже к ним добавятся тропы "С видами на гору Синюху", "Кислухинская" и "Лебединая".
В центре Барнаула на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской столкнулись два легковых авто. В одной из машин зажало женщину, которую позднее освободили спасатели.
Неизвестные сломали стальной столб на Аллее Победы в Барнауле. По предположению очевидца, кто-то повис на нем, из-за чего из земли выдернулось бетонное основание.
Жители одного из барнаульских домов пожаловались на вырубку деревьев. По их словам, спилить насаждения приказало местная ЖЭК, которая решила переоборудовать площадь под парковку.
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