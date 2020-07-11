Такой день. Еще один молочный сговор на Алтае и взрыв в Заринске

Amic.ru — о главный событиях Алтайского края за 11 июля. Без коронавируса.
Управление ФАС по Алтайскому краю выявило еще один сговор по снижению закупочных цен на молоко. По данным антимонопольщиков, в картельное соглашение вступили АО "Барнаульский молочный комбинат", ООО "Молочные реки Алтая" и индивидуальный предприниматель из Змеиногорского района.
Вечером на трассе Барнаул-Новосибирск около Тальменки под колеса автобуса попали мотоциклист с пассажиром. По сообщению очевидцев, оба остались живы, однако пассажир находится в тяжелом состоянии.
В Барнауле установили четырехметровый цветочный шар. Необычная архитектурная форма представляет собой сферу, состоящую из 117 композитных элементов с нанесенным изображением.
В Камне-на-Оби осудили местную жительницу, которая обокрала 92-летнюю пенсионерку, чтобы одеть своих детей. На похищенные 30 тысяч мать приобрела одежду для троих маленьких детей.
Алтайский край вошел в топ-5 самых популярных мест для отдыха с палатками – в регион отправляются почти 10% от всего числа "самостоятельных туристов".
В районе села Березовка Красногорского района столкнулись два отечественных автомобиля. Водитель "Лады" не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине "ГАЗ". От удара погибли два пассажира легковушки.
В одном из домов Заринска взорвался водонагревательный котел. От взрыва разрушилась кирпичная стена строения и отключилось электричество. В результате происшествия пострадала женщина, однако от госпитализации она отказалась.
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