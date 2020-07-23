В Республике Алтай выявили новые случаи заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
Диагноз подтвердился у 12 жителей Кош-Агачского района, в том числе у трех детей; у 10 жителей Горно-Алтайска, из них четверо – дети; у девяти человек в Турочакском районе, в том числе у семи вахтовиков, работающих на строящемся объекте, и у двух жителей района; у двух жителей Майминского района, в том числе у одного ребенка; у двух жителей Онгудайского района и у жительницы Чемальского района.
Таким образом, общее число заболевших COVID-19 достигло 1387, из которых 657 – в Кош-Агачском районе.
За сутки также выздоровело 17 пациентов, общее число выписанных из больниц достигло 879 человек.
Комментарии
Как то похоже на правду... По сравнению с краем...