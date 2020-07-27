Жена погибшего в драке у Старого базара мужчины считает виновным барнаульского боксера

В социальных сетях распространяется сообщение жены погибшего в драке на Старом базаре в Барнауле мужчины. В Instagram появился профиль, где единственная публикация – видео с супругом женщины.
В тексте сообщения горожанка обвиняет в убийстве местного боксера, с которым якобы была чемпионка по кикбоксингу и еще одна женщина.
"Убил моего мужа Старцев! После того как он убил Пашу, они пошли избивать третьего человека. Наша жизнь рухнула..." – пишет женщина, отмечая в посте аккаунты людей, о которых она говорит.
В Следственном комитете ранее рассказали о том, что по подозрению в совершении убийства задержан 38-летний местный житель, однако имя его не называется.
Комментарии
муж погиб, а она безума в социальных сетях сидит - во народ пошел