Россияне назвали главные недостатки отечественных курортов во время пандемии

Главным недостатком отечественных курортов во время пандемии коронавируса оказалось несоблюдение социальной дистанции. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на первого вице-президента Российского фонда мира Елену Сутормину.
По ее словам, 60% опрошенных отдыхающих пожаловались на отсутствие каких-либо мер противоэпидемической безопасности на пляжах и иных развлекательных объектах. Кроме того, россияне сообщают о больших очередях, отсутствии контроля за ношением масок и недостатке санитайзеров.
Отдельно туристы выделили и стандартные проблемы с сервисом – шум, дефицит необходимых предметов, грязные номера и грубость работников.
Больше всего жалоб поступает от россиян, побывавших в южных регионах страны, – Краснодарском крае и Крыму.
Комментарии
Недостатки любой дурак назовет, а вот достоинства поискать надо.
Что-то не нравится - сидите дома.
Все включено отели очень неплохие даже, если не знать что в России - будешь ощущать себя в Турции, все примерно то же самое.
Были в Анапе в Витязево - очень даже неплохо, по цене получилось как в и Турцию, но питание и сервис в Анапе был лучше на удивление. Единственный минус - море может временами цвести, а так пляж отличный, широкий, песок, заход в воду пологий. Пляж у отеля свой, народу немного.
На удивление мне понравилось, на следующий год буду рассматривать отель там же, хотя до этого каждый год летал в Турцию и не только. В своей стране все таки намного проще отдыхать при одинаковом сервисе.