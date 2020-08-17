Коронавирус, уходи! В Барнауле продолжают обрабатывать подъезды

Фото: пресс-центр администрации г. Барнаула
В Барнауле продолжается дезинфекция подъездов в многоквартирных домах. За эту работу отвечают управляющие компании и ТСЖ. Так, в Центральном районе краевой столицы с 3 по 16 августа продезинфицировали 1168 подъездов в 464 домах.
Спецсредствами обрабатывают входные группы, площадки первых этажей, почтовые ящики, лифты и перила. Помимо этого, в подъездах проводится регулярная влажная уборка, подчеркивает пресс-центр мэрии. Процесс контролируют специалисты администрации Центрального района и активисты органов ТОС.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали еще 88 зараженных новой коронавирусной инфекцией. При этом вторые сутки подряд нет летальных случаев среди пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19.
Комментарии
лучше б автобусы помыли хоть раз в сезон
Молодцы.
А про автобусы полностью согласна. И ОРВИ надвигается, да и так куча всякой заразы,поэтому дезинфекция общественного транспорта точно не помешает.
Даааа, как загрязняны автобусы и т.п. особенно полы,тратуары чище ,чем пол в общественном транспорте, неприятно ездить в такой грязи... почему так? Почему выпускают немытые ?????!!!!!
ю-туб
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15 часов назад