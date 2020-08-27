Такой день. Изменения в законе о маткапитале и задержание шпиона в Барнауле

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 27 августа. Без коронавируса.
Депутаты АКЗС во втором чтении приняли изменения в закон "О материнском (семейном) капитале в Алтайском крае". Срок предоставления права на региональный материнский капитал продлили до 31 декабря 2026 года. Кроме того, деньги теперь можно потратить на газификацию жилого помещения или на приобретение средств социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество.
Военнослужащего задержали в Барнауле по подозрению в госизмене. По версии силовиков, мужчина собирался передать сведения, составляющие гостайну, украинской разведке. Журналисты установили личность подозреваемого. Им оказался старший лейтенант РВСН, служивший в ЗАТО Сибирский. У него много родственников на Украине.
Глава Алтайского края Виктор Томенко записал видеообращение, адресованное учителям. В нем губернатор поблагодарил педагогов за их упорный труд и поздравил с новым учебным годом. Томенко уточнил, что в этом году перед системой образования Алтайского края вновь стоят самые серьезные задачи.
Глава столицы Алтайского края Вячеслав Франк анонсировал восстановление знаменитых букв "Барнаул орденоносный", которые демонтировали в 2017 году. По его словам, вскоре подготовят эскиз, и с учетом мнения жителей краевой столицы определят место, где их расположат.
Трое мужчин погибли при попытке слить бензин на АЗС. Их тела нашли в топливном резервуаре автозаправки в одном из сел Третьяковского района. Предполагаемой причиной смерти стало отравление нефтепродуктами. Следователи возбудили уголовное дело.
Депутаты АКЗС в ходе сессии 27 августа проголосовали за поддержку ходатайства мэрии Барнаула о присвоении краевой столице звания "Город трудовой доблести". Теперь правительство Алтайского края должно направить соответствующее ходатайство в Академию наук России.
Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего владельца барнаульского завода "Сибэнергомаш" и гендиректора ОАО "Новаэм" Виталия Черномора. Его обвиняют в присвоении кредитных денег на сумму более 1,7 млрд рублей.
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