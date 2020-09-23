Почти 6,5 тыс. случаев коронавируса выявили в России за сутки

За прошедшие сутки в России выявили 6 431 новый случай заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по ситуации с COVID-19.

Больше всего заболевших насчитали в Москве (+970 человек за сутки), Московской области (+215) и Санкт-Петербурге (+208). Алтайский край (+79) по суточному приросту зараженных на сегодня занял 23-е место.

За период пандемии в России зафиксировали 1 122 241 случай COVID-19. Из этого числа выздоровели 923 699 человек, 5750 из которых – за минувшие сутки.

Количество летальных случаев выросло на 150 – до 19 799.

На 23 сентября в стране провели 43,6 млн тестов на коронавирус. За последние сутки – 291 тысячу тестов.